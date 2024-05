“Primero me reuní con pescadores nuevamente, ya había yo estado en El Carrizo en el mes de enero, hay un abandono tremendo a los pescadores, se lo dije en el debate a la candidata de las mentiras”, recalcó.

”Le dije claramente que el abandono al campo, a la pesca, a la pequeña ganadería está haciendo una crisis tremenda en el precio de los alimentos, me decían los pescadores que el precio del combustible es complicadísimo al quitarles el apoyo del diésel, que no hay recursos para poder salir a pescar, que de 800 embarcaciones que hay en el Pacífico cuando mucho salieron 80, entonces hay una crisis tremenda, esto conlleva, a la empacadoras que en su mayoría son mujeres a no tener ingresos”.