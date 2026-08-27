Hay un reforzamiento fuerte de la seguridad en Mazatlán: Alcaldesa

Ante los hechos de violencia registrados en las últimas semanas, hay un reforzamiento fuerte de la seguridad en Mazatlán y los elementos van a estar muy pendientes por la semifinal de “México Canta”, que se realizará la tarde del próximo domingo en el Teatro Ángela Peralta, manifestó la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala.

“(Se acordó) eso exactamente, reforzar la seguridad en todos los sectores, ellos tienen ya definidos los sectores en toda la ciudad y pues hay un reforzamiento fuerte y ahorita con lo que va haber de ‘México Canta’ pues van a estar ahí muy pendiente”, añadió.

Tras salir de la reunión de la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz, agregó que en la reunión que sostuvieron las y los alcaldes de Sinaloa con la Gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, la plática fue muy rápida.

“Ayer platicamos con ella, fue rápida la plática, fue una invitación que los hizo a todos los presidentes municipales, fue una plática muy cordial, muy amable por parte de ella, de tres puntos así básicos: trabajar en territorio, trabajar institucionalmente en equipo y la construcción de la paz en cada municipio”, añadió.

“Ella va estar dándonos citas para plantearle las necesidades de nuestros municipios y aparte ella va estar viniendo aquí a los municipios a visitar todo”.

La Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz se realiza diariamente ya sea en las instalaciones de la Tercera Región Militar, la Cuarta Zona Naval o de C 4 y en ella participan funcionarios y mandos de instituciones de los tres niveles de gobierno para evaluar los resultados de los operativos que se realizan y tomar decisiones para contrarrestar la violencia en Mazatlán y el sur del estado.

Pese a las acciones de seguridad que se han reforzado tras el recrudecimiento de la violencia en Mazatlán y el sur de la entidad, se siguen registrando homicidios dolosos y han aumentado los feminicidios tanto en este municipio como en Escuinapa y El Rosario.

Osuna Zavala también dijo que está asegurado el alojamiento a los militares que vienen a apoyar en materia de seguridad a Mazatlán y les hablan siempre al Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez y a ella para eso.

“Que ellos nos cuidan, nos cuidan a todos, que hay estrategias muy puntuales para cada sector de la ciudad, tanto a los ciudadanos como para el turismo que vienen a visitarnos aquí a Mazatlán”, expresó.