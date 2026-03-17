Hechos delictivos bajaron asistencia al III Congreso Internacional Minero de Sinaloa 2026

El presidente de la Asociación sede del encuentro industrial, Ignacio Cano, lamentó que los corporativos extranjeros no dejaron viajar a su personal por las alertas rojas emitidas por sus embajadas.

La estimación hecha por la Asociación de Ingenieros de Minas Metarlurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) Distrito Sinaloa, de convocatoria para el III Congreso Internacional Minero Sinaloa 2026, que se desarrolla en Sinaloa, se redujo a menos de 2 mil personas por la ola de violencia registrada recientemente.

“Yo creo que el 50 por ciento de los confirmados no cancelaron en lo personal, pero los corporativos a los que pertenecen les impidieron y les pusieron alerta roja, no solo para Sinaloa sino para otras partes desplazarse y evitar cualquier eventualidad. No los da el aforo de 7 mil personas que se pudieron recibir sin ningún contratiempo aquí”.

Vino un 80 por ciento de personal de empresas nacionales y 20 por ciento de compañías extranjeras, como de Estados Unidos, Canadá, Australia, Perú, Colombia, República Dominicana, Chile, agregó.

De hecho, uno de los impactos más fuertes que detonó alertas de viajes en algunos países del extranjero fue la desaparición de los 10 mineros de la compañía Vizla Silver en Concordia y los bloqueos e incendios en carreteras desde Jalisco a Sinaloa, por lo que los corporativos decidieran no enviar a sus ejecutivos, expuso Ignacio Cano, presidente de la AIMMGM Distrito Sinaloa.

“Recibimos el 50 por ciento de lo esperado”, informó, posterior a la inauguración del Congreso Internacional.

Citó que la proyección para la tercera edición del encuentro industrial minero era para reunir a más de 4 mil personas, entre inversionistas, colaboradores y expositores, pero en el primer día de actividades, dijo que notó la asistencia de solo alrededor de 120 expositores.

“Esperamos más, desgraciadamente, pues las situaciones no, los corporativos les impidieron venir, pero tenemos potencial de recibir hasta 170 stands, la afluencia esperada de asistentes para este Congreso era de alrededor de 4 mil personas. Viene el 80 por ciento de personal de empresas nacional y 20 por ciento de extranjeros de Estados Unidos, Canadá, Australia, Perú, Colombia, República Dominicana, Chile”, resaltó Cano.

Incluso, comentó que el evento en otras condiciones de mayor seguridad puede crecer como el del Congreso minero a nivel nacional que atrae a más de 10 mil personas, siempre y cuando exista un recinto con esa capacidad para albergar en el futuro.

“Buscamos que se atraiga la inversión aquí al estado y darle certidumbre al inversionista y que le sigan apostando a la entidad y crean en la minería porque Sinaloa no solo es tomate, es minería, turismo, agricultura y ganadería y para eso estamos reunidos aquí para promover lo que somos”, recalcó.