$!Hechos que marcaron la vida cotidiana de Culiacán y Mazatlán son expuestas en fotografías por Noroeste

Hechos que durante un año marcaron la vida cotidiana de Culiacán y Mazatlán, son expuestas en fotografías por Noroeste.
Con esta exposición se muestra todo un año de sucesos en imágenes captadas por los fotógrafos de Noroeste en Mazatlán y Culiacán.
Esta exposición se hizo en el marco del 52 aniversario de Noroeste que celebra la casa editora este 2025, quedando todo el mes de septiembre para que la ciudadanía pudiera disfrutarla.
La exposición fotográfica muestra todo tipo de coberturas de los profesionales del lente en la entidad.
Así que todo lo captado este año en imágenes se puede encontrar en la exposición colectiva por el 52 aniversario de Noroeste dentro de la Gran Plaza de Mazatlán.
La exposición se mantiene en la plaza hasta el fin de mes, por si pueden darse la vuelta y apreciar los hechos más relevantes en el estado de Sinaloa, no dejen de acudir.
Hay fotografías de todo tipo, las bonitas, espectaculares y las duras por la cruenta violencia que se vive en la entidad. Todas cuentan la realidad de un Sinaloa diverso.
Para los fotógrafos participantes, Juvencio Villanueva, Carlos Zataráin y Adán Valdovines las imágenes reflejan su óptica de los hechos, que siempre están dispuestos a mostrar al público y seguidores de las diversas plataformas de Noroeste, pese a las condiciones para realizar sus coberturas. Pero que sin duda les van marcando como grandes experiencias.
Aún quedan unos días más para disfrutar de la exposición fotográfica de Noroeste para quienes no lo han hecho.