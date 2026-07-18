Hechos violentos del viernes no manchan el operativo de seguridad veraniego: Alcaldesa de Mazatlán

Luego de los múltiples hechos violentos que se vivieron la tarde noche del viernes en Mazatlán, la Alcaldesa interina Minerva Osuna Zavala aseguró que éstos incidentes no manchan el operativo vacacional “Verano Seguro 2026” que arrancó ayer en el malecón, ya que las autoridades mantienen activa la vigilancia en la ciudad.

Al ser cuestionada sobre el saldo de dos muertos y dos heridos que dejaron los incidentes, la Presidenta provisional reiteró que las corporaciones actuaron de inmediato al acudir a las colonias en cuestión, como fueron Infonavit Alarcón, Valles del Ejido, Hacienda del Seminario y Lomas del Ébano.

“Lo que pasa es que todo se activó correctamente, la policía atendió primeramente como una cuestión preventiva; acordonó y luego ya llegaron las diferentes fuerzas, el Estado y la Federación; entonces ellos ya están en las cuestiones de la investigación como debe de ser”, dijo Osuna Zavala.

“Pues que haya manchado (los hechos delictivos), no. Yo diría que han estado pasando los sucesos y ahorita ya tenemos más reforzado el operativo, así que hay que trabajar con más dureza sobre todo eso con estas cuestiones”.

Asimismo, la Alcaldesa defendió el trabajo de seguridad de las tres instancias de gobierno durante los hechos, pues eso les permitió también realizar algunas detenciones y decomisos. Cabe recordar que el operativo “Verano Seguro” anunció 18 mil afectivos policiales para resguardar Sinaloa, mientras que para Mazatlán serán más de 4 mil.

En tanto, Osuna Zavala también se refirió a una publicación que circuló ayer en las redes sociales de un portal de noticias, en la que se invitaba a la población a no se salir a la calle para no exponerse a la violencia; lo cual fue negado tajantemente por la alcaldesa.

En contraste, la Alcaldesa expresó que la ciudadanía y el turismo deberían salir a las calles para disfrutar del puerto de Mazatlán durante las vacaciones, añadiendo que no existe ningún llamado oficial que pueda propagar el pánico entre la gente.

“No, para nada. No hay ningún llamado a la ciudadanía a resguardarse después de estos hechos. Hay que salir a disfrutar Mazatlán, pero nosotros no mandamos poner nada de eso, para nada”, subrayó.