‘Hemos cumplido con escuchar y atender a la población’: González Zataráin

Al finalizar su administración que inició el 27 de octubre del 2022 como Alcalde interino de Mazatlán, Édgar González Zataráin, manifestó que se cumplió con la meta que se propuso en su gobierno que fue escuchar y atender a la población.

“Decirles que hemos cumplido con una meta que nos propusimos que era escuchar y atender a la población, por eso denominamos nuestro lema ‘Gobierno que escucha y resuelve’, porque lo importante para nosotros era escuchar a la población”, dijo González Zataráin en su último día como Presidente Municipal de Mazatlán.

“¿Qué pasaba? Que la gente se sentía agraviada porque no los escuchaban, porque no les abrían un espacio de comunicación con el Gobierno porque sentían que el Gobierno no estaba en las calles, no estaba en las colonias, yo les digo al final de esta administración que cumplimos con esa meta, que les garantizamos y les escuchamos tanto como pudimos y les resolvimos tanto como pudimos y como la fuerza nos alcanzó y como la economía financiera nos alcanzó, ganas no nos quedaron, el asunto es que es complicado de pronto querer resolver todos los problemas”, asentó.

Recalcó que se dio un gran salto, un gran avance, se estabilizó la parte social, en el tema financiero.

“Que dimos un gran salto, un gran avance, que estabilizamos la parte social, la parte social donde se cerraban calles por temas de drenaje, se cerraban calles por escuelas, se cerraban calles por temas de alumbrado público, se cerraban calles por la inseguridad, te cerraban calles por todo y hoy hemos mejorado esa estabilidad porque hemos dado atención de a poquito, pero parejo a todo mundo”, expresó.

“El mejor ejemplo es la zona rural en donde iluminamos al 100 por ciento de la zona rural y en donde le dimos servicio de los caminos vecinales al 100 por ciento a la zona rural las veces que fuera necesario y además les hicimos obra a algunas de esas comunidades, no a todas, pero a muchas de ellas, esa atención es lo que quiere la gente de la primera autoridad la hemos cumplido, le digo a los ciudadanos mazatlecos que terminamos muy satisfechos con ellos, con el contacto, agradecidos con Mazatlán porque nos tuvo paciencia, después del desorden nos tuvo paciencia para establecer el orden”, asentó.

Reiteró el agradecimiento a la población mazatleca por la disposición para buscarle solución de manera conjunta con el Gobierno, lo mismo por el entusiasmo participativo, que cuando ve un Gobierno que trabaja también se antoja y también quieren trabajar.

González Zataráin agradeció a la población de las comunidades y colonias que decían que les faltaba algún apoyo en ese asentamiento humano o en esa calle.

“Yo muy agradecido con todos, pero sobre todo decirles que continuaremos en la lucha, que ahí estaremos por la vía del servicio público o de la política estaré como un servidor, que nos vamos a volver a reencontrar seguramente con los mazatlecos, estoy seguro de eso, que nos vamos a reencontrar, que lo vamos a hacer por la vía de la política”, continuó.

González Zataráin informó que se tomará un descanso de dos a tres semanas, tiempo que aprovechará para atenderse unos temas de salud, de la visión, y después verá si se incorpora al Gobierno del Estado, pues ha tenido invitación para ello del Gobernador Rubén Rocha Moya, pero no han hablando en qué área, aunque dijo que puede apoyar en cualquier área a esta Gobierno en beneficio de la población.