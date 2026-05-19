Hermanitas originarias de Mazatlán pierden la vida en accidente en Durango

Gran conmoción ha generado la muerte de las niñas Regina y Romina, dos hermanas originarias de Mazatlán.

El accidente ocurrido el domingo en periférico de Durango donde perdieron la vida ambas menores de 7 y 9 años provocó gran pesar ciudadano, luego de que el Colegio Inglés de Durango Campus Mazatlán publicara una esquela para despedir a las menores.

En el mensaje, la institución expresó condolencias a los familiares y recordó a Regina y Romina como alumnas apreciadas por la comunidad educativa.

Mientras que las autoridades no han difundido mayores detalles, personas cercanas las describieron como niñas unidas y muy queridas entre compañeros y familiares dándoles apoyo y mensajes de solidaridad.

“Que terrible perder a tus hijas de un jalón, mucha fortaleza y resignación a sus padres es tan difícil poder superar la muerte de un ser querido no quiero pensar en la de un hijo”, expresó un usuario en redes sociales.

También por ciudadanos de Durango les mostraron solidaridad por el terrible hecho.

“En Durango lo sentimos muchísimo y nos causo tristeza que hayan perdido la vida estas pequeñas tan lejos de su casa y su lindo Mazatlán, fue un lamentable accidente, pero dice la palabra de Dios que de los niños son de Cristo y están al abrigo del Altísimo abrazo a sus padres con mi oración para que Dios les dé pronta resignación. Dios les mande un bálsamo de consuelo a toda la familia desde Durango”.

“Que tragedia tan difícil de sobrellevar. Fuerza y pronta resignación a su familia, que los ángeles las acompañen en su camino a la gloria eterna”, escribió Rocío González en la página del plantel escolar.

Autoridades estatales confirmaron posteriormente que ambas menores fallecieron a consecuencia de un trauma cerrado de abdomen derivado del fuerte impacto del auto en que viajaban en la parte trasera.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

En el percance también resultaron lesionados Víctor Sánchez Páez, de 41 años, y Sandra Isabel Sánchez Páez, de 43 años, quien fue reportada delicada debido a diversas lesiones, entre ellas fracturas faciales y trauma abdominal.

Ambos viajaban junto a las menores al momento del accidente y fueron trasladados a hospitales de Durango para recibir atención médica especializada tras el choque.

Información ventilada se señala de una posible ponchadura de neumático lo que pudo provocar el fatal accidente que terminó con la vida de Regina y Romina, dos hermanitas mazatlecas.