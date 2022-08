‘Higuera endeudó a Mazatlán, hizo cosas que no debieron de haberse hecho’: Alcalde Benítez Torres

MAZATLÁN._ En la sesión ordinaria 20 de Cabildo que por momentos subió de tono el nivel de la discusión, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, manifestó que el tres veces Presidente Municipal, Alejandro Higuera, endeudó a Mazatlán, hizo cosas que no debieron de haberse hecho y ahora se están pagando.

Ante ello el Regidor Martín Pérez Torres, del Partido Acción Nacional, le contestó que si tiene pruebas que demande a Higuera Osuna y que se le diga al Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, que lo corra, pues es su secretario particular.

“Ayer, hoy salió en primera página: Desorden financiero en Mazatlán; falso, ¿Saben cuál es el desorden financiero que de menciona?, que un ex Presidente, que tres años (tres veces) fue Presidente, endeudó a la Ciudad con plazos que hoy estamos pagando y el Regidor sabe a quién me refiero, Alejandro Higuera”, enfatizó Benítez Torres.

“Alejandro Higuera abusando de los ciudadanos hizo cosas que no deberían de haberse hecho y que hoy, después de muchos años, pasando de lado a lado llegan a esta administración y ese desorden significa que nos obligó un juez a pagar 140 millones de pesos que él lo provocó (por otorgarse en la administración de Higuera Osuna el permiso a Nafta Lubricantes para construir una gasolinera en la Colonia Palos Prietos y que después ya no se le permitió), que él lo provocó por si alguien tiene duda”.

Benítez Torres añadió que aparte se tienen otros problemas que Higuera Osuna, que llegó a la Presidencia Municipal de Mazatlán por el PAN, generó, problemas que suman 400 millones de pesos.

“Y a ellos nadie los toca, y nosotros que logramos trayendo turismo, empresas, mejorar los ingresos como nunca del Ayuntamiento tenemos que pagar a gente por irregularidades del pasado, no del actual y eso lo digo públicamente en una sesión de Cabildo, que dé la cara quien endeudó a Mazatlán y que hoy no tendríamos necesidad de estar pidiendo ampliación de presupuesto porque se van a ir 400 millones de pesos que los mazatlecos no nos merecemos”.

En la reunión donde se desató la polémica para votar la aprobación de modificación del Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Mazatlán por cerca de 136 millones de pesos, el Regidor panista Martín Pérez recalcó que siempre lo ha dicho recio y quedito y lo va seguir diciendo, es enemigo de la corrupción y si hay algo que se le pueda imputar a su persona que se lo digan.

“Pero si tiene elementos de administraciones anteriores sean panistas, sean priistas, sean del PT, sean del partido que sea, Alcalde demándelos, presente una demanda, es más es su obligación demandarlos porque usted lo está diciendo y el que acusa está obligado a probarlo, pero no solamente a probarlo, sino a demandarlo y fíjese bien a dónde voy”, enfatizó Pérez Torres.

Agregó que a pesar de toda esta discusión es un hombre de palabra y le dio su palabra a las viudas de los policías que las iba a apoyar por ello este jueves votó a favor de la modificación de dicho presupuesto para que se les de respuesta a las demandas de dichas personas.

“Y por ellas es que voy a votar a favor a pesar de que me pueda tragar el coraje ahorita porque yo no soy responsable de lo que hayan hecho otros pícaros, si son pícaros pues hay que decirle a Rocha para que lo corra porque es su secretario”, reiteró el edil del PAN.

Y es que aunque Hoguera Osuna llegó a la Presidencia Municipal de Mazatlán con las siglas del PAN; actualmente es secretario particular del Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, que llegó a ese cargo impulsado por la coalición Juntos Hacemos Historia por Sinaloa integrada por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional y Sinaloense, la misma fórmula que llevó a Benítez Torres a la reelección como Alcalde de Mazatlán.

“Voy a seguir su consejo”, le dijo Benítez Torres.

En la sesión algunos regidores mostraron su desacuerdo en que se votara a favor la modificación del Presupuesto de Egresos porque consideraron que contiene puntos que no son prioridad como la promoción de Mazatlán en el próximo evento de automovilismo de la Fórmula 1 en la Ciudad de México pese a que hay otras prioridades de servicios e infraestructura en la zona urbana y rural del municipio, entre otros puntos.