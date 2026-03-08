$!‘Hijo, escucha, tu familia está en la lucha’: colectivos de búsqueda participan en la Marcha 8M, en Mazatlán

Unidos a una conmemoración que reunió a cientos y cientos de mazatlecas, como lo fue la Marcha 8M por el Día Internacional de la Mujer, los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas participaron en la que siguen exigiendo respuestas a tantos casos sin resolver por parte de la autoridad. Encabezados por los colectivos “Por las voces sin justicia” y “Corazones Unidos por una misma causa”, un numeroso grupo de familiares de desaparecidos avanzaron por las calles principales del puerto en busca de alzar la voz y visibilizar la situación por la que muchas madres están pasando.





Ubicados en el bloque 2, los colectivos de búsqueda pusieron los sentimientos de anhelo y desesperación por volver a ver a un ser querido. Es por eso que resaltaron gritos como: “Hija, escucha, tu familia está en la lucha”; “Vivos se los llevaron y vividos y los queremos” o “Quiero abrazarlo, no buscarlo enterado”. “Un año más que nos permiten los colectivos feministas de Mazatlán unirnos a esta marcha y sobre todo ir en uno de los primeros bloques; prácticamente seríamos el primer bloque posterior a Mujeres Medicina, lo cual agradecemos mucho que se nos dé esa apertura y este espacio para poder visibilizar a todos nuestros desaparecidos”, expresó Alejandra Martínez, vocera de “Por las voces sin justicia”.





“Creo que es muy importante que de parte de ellas exista esta hermandad y solidaridad para con nosotros, las buscadoras. Nuestra invitación fue en general a todos los colectivos de búsqueda, a todas las personas que tengan un familiar desaparecido, como cada año, son bienvenidos”, agregó. Dentro de la lucha que significa el Día Internacional de la Mujer, Alejandra recordó que su esfuerzo durante las búsqueda se ha visto afectado por temas de burocracia; sin embargo, ellos continuarán buscando a sus seres queridos aún así no tengan los recursos y la seguridad necesaria. “Hemos tenido un poco complicado el tema de las búsquedas debido a personal de la Comisión de Búsqueda y a la doctora Patricia Figueroa, Subsecretaria de Derechos Humanos, se nos ha estado complicando un poco por cuestión de burocracia, así lo sentimos nosotros; pero nosotros siempre vamos a continuar con las actividades de búsqueda porque de verdad nos interesa”.



