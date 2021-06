$!Homenajea la República de Corea a Armando Ruíz Sánchez

El Agregado Naval, Militar y Aéreo de la República de Corea en México dijo que su país emprendió una campaña para encontrar a los veteranos del mundo que apoyaron su lucha para no sucumbir ante Corea del Norte, que buscaba imponer el comunismo sobre el régimen democrático que quería seguir Corea del Sur.

La guerra, dijo, inició la madrugada del 25 de junio de 1950, un ataque para el que Corea del Sur no estaba preparado porque era un país muy pobre, por ello la intervención de la ONU y las naciones amigas que los apoyaron.

Indicó que no saben a ciencia cierta cuántos mexicanos participaron, porque no iban bajo la bandera de este país, como sí lo hicieron Colombia, Turquía o Gran Bretaña, sino bajo la bandera de Estados Unidos, pues México no participó de manera directa.