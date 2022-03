$!Homenajean a Rafael Rivera López; ‘un ejemplo para quienes se dedican al turismo’

“Mis respetos, mi admiración, me da muchísimo gusto estar aquí presente, quiero agradecerle porque hace más de 15 años, usted y don Ángel me invitaron a participar por primera vez en Canirac, y usted era nuestro presidente, y nuestras primeras reuniones ahí en el hotel, y me da muchísimo honor, porque es un ejemplo para todos los mazatlecos, para todos los que nos dedicamos al servicio turístico, la verdad que nos llena de emoción ver a su hijo, a su familia que está aquí presente, bien merecido, es un gran hombre y un ejemplo para todos los que nos dedicamos al turismo”, expresó.

En tanto José Manguart, presidente de la Asociación de Hoteles 3 Islas, dio una semblanza de don Rafael, y fue el encargado de otorgarle este reconocimiento.

“Es restaurantero desde 1971, abriendo y cerrando una decena de establecimientos como el restaurante Fisherman, y restaurante Pacífico, sin dejar de precisar que también fue parte de la Secretaría de Turismo”, indicó.

“La Asociación de Hoteles 3 Islas de Mazatlán otorga el presente reconocimiento a don Rafael Rivera López, por su trayectoria, liderazgo, y autor del turismo de cruceros para nuestro puerto, siendo un referente para nuestra ciudad en el ámbito nacional e internacional, muchísimas gracias”, añadió.