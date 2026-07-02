Homicidio en la Insurgentes es una alerta y obliga a reforzar la seguridad: Secretario del Ayuntamiento

MAZATLÁN._ Aunque el asesinato a balazos de un hombre, el miércoles en la avenida Insurgentes, fue un acto dirigido, no deja de ser una alerta para todas las autoridades y se hace el reforzamiento de la seguridad, manifestó el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez.

“Se están atendiendo, hubo un evento que, nos lo comunican, fue un acto muy dirigido y ellos, tanto la Guardia Nacional, Defensa, Marina, tienen el seguimiento y la Fiscalía como tal ya tiene la carpeta (de investigación) y el fortalecimiento que se tiene es el mismo”, dijo este jueves tras salir de la reunión de la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz.

“Eso obedece a este análisis diario que se hace en la Mesa (de Seguridad) en términos del mapa de calor, en los lugares donde está ocurriendo incidencia se diseña ex profeso también un operativo de reforzamiento, de acordonamiento de fuerzas para dar seguridad a la gente”.

Cerca de las 12:45 horas del 1 de julio, un hombre fue asesinado a balazos cuando ingresaba a bordo de una camioneta a una torre de condominios ubicada en la avenida Insurgentes, en el fraccionamiento Alameda, de acuerdo con lo que se dio a conocer públicamente.

El Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán manifestó que la zona donde ocurrió dicho asesinato no estaba considerada como de alta incidencia delictiva porque la avenida Insurgentes en sí no había tenido ese comportamiento de hechos delictivos.

“Ya lo tuvo, aunque haya sido muy dirigido no deja de ser una alerta para todos nosotros, y se hace, en la mesa ya operativa que diseñan la estrategia día a día de la presencia de todos los oficiales ahí es donde se está llevando ya a cabo, lo comentan diariamente y diariamente también hacen un reforzamiento en diferentes áreas”, reiteró Ríos Pérez.

“Ya lo tiene reforzado (la zona donde se cometió dicho homicidio el miércoles), desde ayer mismo ya están trabajando en eso”.