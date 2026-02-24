Honran autoridades de Mazatlán a la Bandera de México

El Día de la Bandera fue celebrado este martes en la explanada de la Glorieta General Rodolfo Sánchez Taboada, en Mazatlán, es un evento donde se tomó protesta y se abanderó a los integrantes de escoltas de cinco escuelas del Municipio.

Ante la presencia de contingentes del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina Armada de México, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, integrantes de escoltas de cinco planteles educativos y autoridades civiles, militares y educativas, se izó la Bandera Nacional en el asta monumental en la explanada del lugar también conocido popularmente como del clavadista.

“Esta bandera que hoy vemos ondear en lo más alto del cielo de Mazatlán es el símbolo de nuestra nacionalidad y en días como hoy vale la pena recordarles por qué estamos orgullosos de ser mexicanos, vale la pena recordar que somos herederos de pueblos ancestrales cuya sabiduría y valores llegan hasta nuestros días y siguen orientando a las familias de nuestro País”, dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Que somos un pueblo forjado en el acero de la lucha por nuestra libertad y que al final de 11 años de lucha hizo del verde, blanco y rojo un día como hoy, en Iguala, los colores de la reconciliación y la unidad de todos los mexicanos”.

Fue en 1940 cuando el en ese entonces Presidente de la República, General Lázaro Cárdenas del Río, instituyó el Día de la Bandera cada 24 de febrero para celebrar que en una fecha como esta, pero de 1821, Agustín de Iturbide proclamó el Plan de Iguala y creó la primera bandera trigarante con los colores verde, blanco y rojo.

La Presidenta Municipal de Mazatlán tomó protesta a las y los integrantes de las escoltas de bandera de cinco planteles educativos e instantes después encabezó el abanderamiento de las mismas acompañada de mandos navales, militares y de la Guardia Nacional

En su mensaje como única oradora en el evento realizado a las 8:00 horas, Palacios Dpmínguez recalcó que hoy más que nunca ese espíritu de unidad sigue guiando hacia el camino de la patria humana y generosa que padres, madres, abuelas y abuelos soñaron para sus descendientes.

“Pues somos un pueblo consciente de su historia, que la recuerda con dignidad y honor y que la lleva siempre presente, pero también somos una nación para la que amanece un nuevo horizonte en su desarrollo, México está viviendo una transformación histórica porque el país que le queremos dejar a nuestros hijos es de justicia social, de valores humanistas, laicos y republicanos, de visión progresista y sobre todo de profundo orgullo por nuestra historia y soberanía”, recalcó la Alcaldesa.

“Son estos valores nuestra guía en la construcción de la patria que anhelamos y hoy renovemos todos el juramento que hacen estas cinco escuelas: ser siempre fieles a los principios de igualdad y de justicia que representan nuestra bandera, que el legado de nuestros héroes nos impulse a darlo todo cada día por Mazatlán, por Sinaloa y por México”.