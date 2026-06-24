$!Honran devotos de Villa Unión a San Juan Bautista con tradicional peregrinación y baño en el río Presidio

Con el objetivo de reafirmar las costumbres que han perdurado por más de un siglo, cientos de habitantes de Villa Unión participaron este martes en la tradicional peregrinación en honor a San Juan Bautista, celebración que culminó con el emblemático baño al Santo en las aguas del Río Presidio. Entre muestras de fe, música de banda, pirotecnia y un ambiente de alegría total, familias completas se congregaron para cantar las mañanitas a su Santo Patrono y formar parte de la festividad religiosa más representativa de la sindicatura, que este año también conmemora el 450 aniversario de su fundación.







En punto de las 6:00 horas, el párroco de la Iglesia San Juan Bautista, Heladio Martínez Manzanares, dio inicio al recorrido con un mensaje dirigido a los asistentes, en el que destacó la importancia de preservar las tradiciones heredadas por los antepasados y mantener vivo el sentimiento de identidad de la comunidad. “Vamos a realizar el recorrido como lo hemos hecho tantos años, con esa alegría de la fe. Nuestro sentimiento religioso, patriótico y cívico nos mueve a reconocer lo que hicieron nuestros antepasados. También nosotros lo hacemos con mucha alegría y con mucho orgullo”, expresó Martínez Manzanares.







Como marca la tradición, un grupo de niños encabezó la procesión portando una imagen del Niño Jesús, mientras que los adultos cargaron la figura de San Juan Bautista por las principales calles de la sindicatura. Durante el trayecto, los fieles oraron por una temporada de lluvias favorable y dejar atrás los periodos de sequía que han afectado a la región. Tras poco más de una hora de recorrido, los peregrinos arribaron al Río Presidio, donde se llevó a cabo el tradicional Baño al Santo. Ahí los asistentes se bañaron y mojaron entre ellos para completar una práctica que ha sido transmitida de generación en generación durante más de 100 años.





