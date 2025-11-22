$!Honran y agradecen músicos mazatlecos a Santa Cecilia con ‘Las Mañanitas’ en su día

MAZATLÁN._ Cumpliendo un año más con la tradición, músicos e intérpretes de Mazatlán celebraron este sábado una misa especial para conmemorar el Día del Músico, que también incluyó “Las Mañanitas” a su máxima patrona, Santa Cecilia, en la Parroquia Cristo Rey de la colonia Centro. Con el objetivo de expresar su gratitud a Santa Cecilia por el trabajo y la salud, los músicos formaron parte de la eucaristía apoyando como coro al ritmo del mariachi, además de participar en las lecturas del Evangelio; mientras que el Padre Octavio Velarde Moncada fue quien ofició la ceremonia.









Marco Antonio Gordoa, líder del Sindicato de Músicos de Mazatlán, resaltó la importancia que tiene esta fecha para el gremio, pues además de la misa de acción de gracias, también se reúnen para celebrar una comida privada a la que acuden los trabajadores y sus familiares. “Para nosotros es muy importante este día, porque es la fecha en que hacemos la misa para honrar a nuestra Virgen y patrona, Santa Cecilia, que es patrona de todos los músicos. Es un día muy especial, ya que nosotros nos festejamos. Sabemos que es sábado y algunos compañeros músicos tienen que trabajar, pero igual no queremos dejar pasar por alto este día que nos regocija a todos los músicos”, señaló Gordoa Obeso. “En esta misa los músicos vienen a pedirle, a manifestarle (a Santa Cecilia), que la situación se componga, que todo esté bien y que haya mucho trabajo; además de salud para toda la familia. Fue una misa en que se convocó a todos los compañeros del gremio, sean o no el sindicato; entonces muy agradecido con todos los que asistieron al festejo”.