Honrarán en Mazatlán a pescadores fallecidos durante el huracán Ismael

Con una ceremonia y una misa en La Puntilla, familias pesqueras de Mazatlán recordarán a los pescadores que fueron víctimas del huracán Ismael, tragedia que hace 31 años dejó decenas de trabajadores del mar fallecidos y desaparecidos, el próximo lunes 14 de septiembre.

Han pasado más de tres décadas desde aquel trágico día en el que el huracán Ismael les arrebató la vida a decenas de pescadores sinaloenses, pero para sus familias, la ausencia y el recuerdo de quienes salieron a trabajar y nunca regresaron, continúan presentes.

Entre las organizadoras se encuentra Jacqueline Cisneros, hija de Jaime Cisneros Solís, quien perdió la vida mientras trabajaba como motorista en el barco ‘El Suizo’ durante el paso del fenómeno meteorológico, en septiembre de 1995.

Jacqueline tenía 17 años cuando ocurrió la tragedia y recuerda que su padre había dedicado gran parte de su vida al mar e incluso había formado parte de la Marina antes de incorporarse a la actividad pesquera.

“Mi papá se llamaba Jaime Cisneros Solís. Iba en el barco El Suizo y era motorista; tenía toda la vida perteneciendo a lo que es el mar, estuvo en la Marina y después salió”, comentó.

Según su testimonio, de aquella embarcación fueron reconocidos los cuerpos de dos tripulantes y una persona fue localizada con vida tiempo después, aunque con afectaciones en sus facultades.

La muerte de Jaime Cisneros dejó a su esposa viuda y a sus ocho hijos sin quien, en ese momento, proporcionaba el sustento principal del hogar, una situación similar que, señaló Jacqueline, se repitió entre numerosas familias pesqueras de Mazatlán y otros lugares de Sinaloa.

“Quedaron muchas familias en Mazatlán sin el sostén de su papá o de su hermano. Muchas personas no tenían ni vivienda, quedaron desamparadas y en el olvido, porque les prometieron tantas cosas que nunca les cumplieron”, declaró.

Después de la tragedia, familiares de alrededor de 30 pescadores comenzaron a organizarse para exigir apoyos y mejores condiciones para las viudas y sus hijos, y como parte de esos esfuerzos se creó la cooperativa Unidas por el Mar, encabezada en aquel momento por familiares de las víctimas.

Sin embargo, Cisneros afirmó que buena parte de los compromisos asumidos por autoridades y actores políticos nunca se concretaron.

“Hubo muchas personas que se acercaron a prometer muchas cosas que, al final de cuentas, nada más quedaron en promesas”, dijo.

La hija del motorista, explicó que las viudas realizaron durante años viajes, reuniones y gestiones que representaron un desgaste emocional y económico para familias que ya enfrentaban la pérdida de sus seres queridos.

“Todo era un desgaste emocional para ellas, desgaste económico, camiones, idas y vueltas, y solamente quedaba en promesas”, mencionó.

Entre las acciones emprendidas por las familias estuvo la gestión para establecer el Día del Pescador, conmemoración que, de acuerdo con Cisneros, quedó decretada en 1996.

Con el paso del tiempo, Jacqueline decidió retomar los esfuerzos para que los trabajadores del mar fallecidos durante el huracán Ismael tuvieran un espacio permanente en la memoria de Mazatlán.

Crean memorial para los hombres del mar

Fue durante la administración municipal de Jorge Abel López Sánchez, los familiares recibieron apoyo para colocar una placa en La Puntilla, en la cual fueron inscritos los nombres de 32 pescadores fallecidos.

“Fue cuando yo empecé a querer algo más, que ellos fueran recordados por siempre, porque fue una desgracia que afectó a mucha gente”, manifestó.

Inicialmente, la placa fue instalada en un arco debido a que las familias no contaban con un lugar destinado al memorial y posteriormente, con la participación de pescadores, familiares y autoridades municipales, se construyó un obelisco para colocarla.

El monumento se encuentra junto a la Virgen de La Puntilla, también conocida como Virgen María del Mar y considerada patrona de los pescadores, por lo que en este lugar, trabajadores del sector y sus familias depositan ofrendas antes de cada viaje para pedir protección, una jornada productiva y el regreso seguro de las embarcaciones.

“Antes de ir a la mar le depositan una ofrenda, pidiéndole que tengan un viaje productivo y que regresen con vida, porque una vez que se hacen a la mar no sabemos si van a volver o no”, manifestó.

Invitan a familiares y ciudadanía

La ceremonia conmemorativa se realizará el lunes 14 de septiembre a las 9:00 horas en La Puntilla para luego, a las 9:30 horas, se celebrará una misa en memoria de quienes perdieron la vida durante el huracán Ismael, en ese mismo lugar.

La celebración religiosa también estará dedicada a los pescadores que se preparan para salir nuevamente al mar, como una petición para que regresen con bien junto a sus familias.

Por tal motivo, Jacqueline Cisneros invitó a familiares de pescadores fallecidos o desaparecidos, trabajadores del sector y ciudadanía en general a sumarse al homenaje.

“Es una invitación para todas las personas que quieran acompañarnos, para quienes tengan familiares pescadores próximos a salir a la mar y para las familias de los pescadores caídos. Todos están cordialmente invitados”, manifestó.

De acuerdo con registros y testimonios de integrantes del sector, al menos 58 pescadores de Mazatlán y otros puntos de Sinaloa perdieron la vida durante el huracán Ismael.

Sin embargo, las familias consideran que la cifra pudo ser mayor, debido a que algunas víctimas desaparecieron y sus cuerpos nunca fueron recuperados.

De esta forma, a más de tres décadas de la tragedia, el acto busca preservar la memoria de los hombres del mar y recordar las consecuencias humanas que dejó el huracán entre las familias pesqueras de Sinaloa.