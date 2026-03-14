$!Hospital de Fauna del Gran Acuario Mazatlán rescata y libera especies en su hábitat natural

MAZATLÁN._ Tres aves rapaces: un búho café, una lechuza de campanario y una aguililla, que recibieron atención y cuidados especializados en el Hospital de Fauna del Gran Acuario Mazatlán, hoy están recuperados y vuelan nuevamente en libertad y en óptimas condiciones de salud. De acuerdo a un comunicado, se informó que el trabajo del Hospital de Fauna del Gran Acuario Mazatlán va mucho más allá de la atención y seguimiento de las especies que habitan este recinto marino.

Este espacio especializado se ha convertido en un importante centro de rescate y rehabilitación para cientos de animales silvestres de la región que llegan en condiciones vulnerables. Muchos de estos ejemplares provienen de decomisos realizados por autoridades, rescates en campo o bien de ciudadanos comprometidos con el cuidado de la naturaleza que, al encontrar animales en situación delicada de salud, los trasladan al Gran Acuario para recibir atención especializada.

Bajo el cuidado del equipo veterinario del Hospital de Fauna, encabezado por Ángela López, cada ejemplar recibe diagnóstico, tratamiento y seguimiento hasta lograr su recuperación. Una vez que su estado de salud lo permite, y con el dictamen correspondiente ante las autoridades de Profepa, algunos de estos animales pueden regresar a su entorno natural.