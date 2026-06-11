Hospital de la Fauna del Gran Acuario Mazatlán reconstruye caparazón a tortuga rescatada

MAZATLÁN._ Como parte de su compromiso con la conservación y atención de la fauna silvestre, el Hospital de la Fauna del Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés brinda atención especializada a una tortuga que fue rescatada con severas lesiones en su caparazón.

A través de un comunicado, se informó que durante la actual temporada de desove, algunas tortugas pueden desplazarse más allá de su hábitat natural y llegar a zonas urbanas, calles o carreteras, donde se exponen a diversos riesgos.

Este fue el caso de este ejemplar, localizado por personal de la Secretaría de Marina con una fractura importante en el caparazón y un estado de salud comprometido.

Tras su rescate, la tortuga fue trasladada de inmediato al Hospital de la Fauna del Gran Acuario Mazatlán, donde el equipo de médicos veterinarios realizó una evaluación integral y puso en marcha un protocolo especializado para la reconstrucción de su caparazón.

Este procedimiento requiere conocimientos técnicos, materiales específicos y un seguimiento constante para garantizar la salud del ejemplar. Importante mencionar que la tortuga se recuperó y fue liberada de manera segura en su entorno natural.

La atención de este tipo de casos refleja la capacidad técnica y el trabajo especializado que se realiza diariamente en el Hospital de la Fauna Silvestre del Gran Acuario Mazatlán en favor de la conservación de las especies y los ecosistemas de la región.