Trabajadores del IMSS Bienestar Mazatlán, antes Hospital General “Martiniano Carvajal”, laboran bajo protesta debido a fallas en los aires acondicionados, escasez de medicamentos e insumos, y sobrecalentamiento de equipos médicos. ”Si te das un paseo por todo el hospital, te vas a dar cuenta que hay áreas que están calientes y que no hay aire acondicionado. La falta de insumos, medicamentos, soluciones, no hay papel, no hay jabón, o sea hay muchas deficiencias la verdad en cuanto a cuestiones administrativas, ellos dicen que por la partida presupuestal que empieza ahora en octubre, pero ya teníamos meses con todas estas deficiencias. Entonces no sé cómo estuvo la administración o no sé qué pasó la verdad sinceramente”, señaló personal del nosocomio. Aunque algunas áreas comenzaron a recibir aire acondicionado recientemente, hospitalización sigue mayormente afectada; esto ha provocado el cierre temporal de la consulta externa.





“Solicitamos también al sindicato que nos apoyen, a ver de qué manera, mandaron un culer pero la verdad para todo el área de hospital, ese culer solo abarca dos metros el aire, en las áreas donde están los pacientes es insuficiente, el calor insoportable”, expuso. “Las infecciones ahí están, se siguen proliferando las bacterias y los hongos y todas las infecciones proliferan por qué el calor es propenso a eso”, añadió. Los laboratorios también presentan problemas. El sobrecalentamiento de equipos debido a la falta de aire ha dejado inoperantes algunos aparatos, limitando las pruebas solo a los casos de urgencias. “Tenemos problemas en laboratorio, algunos aparatos no funcionan para hacer las pruebas, por lo mismo de qué como no hay aire, se sobrecalientan los equipos y no están funcionando, nada más de urgencias”, detalló.







“Tenemos inconformidades sobre la cuestión de qué tienen una semana según solicitando las piezas para reparar ese tubo que se rompió, hubo una fuga grande para lo del aire integral, y estamos batallando todo el personal”, dijo el personal entrevistado. Además, los trabajadores se quejan de la falta de respuesta eficiente en la reparación de un tubo roto que causó una fuga en el sistema de aire integral. Aunque se han solicitado piezas, el problema persiste, complicando las labores diarias. “Que venga personal capacitado para la reparación de estos tubos porque como son cosas como industriales, cosas grandes, aquí el personal, yo no tengo entendido que tengo que tengan la capacidad de hacerlo”, solicitaron. “Tienen una semana según moviéndole ahí. Ahorita no hay nadie, pero días atrás había como 10 nada más viéndose, porque yo digo que nadie sabe cómo repararlo. Supuestamente mandaron pedir las piezas, no sé cuándo, no sé cuánto van a tardar, supuestamente ya para el jueves iba a estar o para el viernes, y pues ya es lunes y no está reparado”. El personal sindicalizado ha solicitado apoyo a las autoridades estatales y federales, pidiendo la intervención de especialistas en la reparación de equipos industriales. También denuncian que el culer enviado para paliar el calor es insuficiente para cubrir las áreas hospitalarias.