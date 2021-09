Hotelería en Mazatlán, sin daños por temblor

En Mazatlán, los hoteles se reportaron a salvo luego del sismo que sacudió el municipio de La Cruz de Elota y también se sintió en Mazatlán.

En distintos desarrollos de Zona Dorada se coincidió en que el temblor no fue percibido ni hubo daños en infraestructura.

Esto también fue confirmado por las dos asociaciones de hoteles, la Asociación de Hoteles Tres Islas y la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, que dirigen José Ramón Manguart Sánchez y José Gámez Valle, respectivamente.

En el “Nuevo Mazatlán”, turistas que esperaban el transporte a las afueras de los desarrollos coincidieron en que no hubo ninguna anomalía.

“Aquí por lo menos no pasó nada, no se sintió nada”, comentó una trabajadora del hotel The Palms Resort, en Avenida Camarón Sábalos.