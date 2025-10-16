Hoteleros buscan plan de crisis tras difusión de caso de desaparición en Mazatlán

Ante notas que difunden información sobre un Mazatlán inseguro, a los hoteleros les preocupa la cancelación de reservaciones en el puerto.

Incluso, piden un plan de manejo de crisis no solo de la Secretaría de Turismo de Sinaloa, sino de agencias de viajes para aclararlo.

La desaparición del joven Carlos Emilio en bar Terraza Valentinos, de Mazatlán, es considerado un tema mediático y político, generando enojo de duranguenses en redes sociales, y este viernes el sector hotelero acudirá a la reunión de seguridad nacional para escuchar qué estrategias aplican.

Sergio Romero Barrera, directivo de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, opinó ha sido mucho el golpeteo político que se ha estado dando.

“Es político porque veo una gran diferencia de cómo están manejando el tema en Mazatlán a lo que está pasando en otros destinos nacionales e internacionales donde este tipo de situaciones no se hace el ruido ni todo el escándalo en redes”, sostuvo.

“Deberíamos darle tiempo a las autoridades que investiguen, que esclarezcan y nos den una verdadera situación de lo que verdaderamente está pasando y no suposiciones en noticias en redes que a veces no son reales. Noticias falsas u opiniones personales”.

La preocupación de los hoteleros es que se aplique un plan de crisis para revertir que cancelen reservaciones y siga afectando la imagen para Mazatlán, dijo Romero Barrera.

“Estamos preocupados porque todo este tipo de situaciones provocan cancelaciones o las preguntas de cómo está la situación en Mazatlán, y eso nos perjudica en acciones futuras”, dijo.

El líder hotelero aseguró ya están buscando cómo mitigar estos hechos que dan mala imagen al puerto.

“Estamos trabajando en cómo mitigar esto, que haya un control de crisis por parte de las agencias nacionales como internacionales y en todas las acciones de promoción que estamos haciendo tanto en México como en el extranjero de Estados Unidos y Canadá, que nos ayuden a mitigar un poco las noticias, precisamente de este caso en particular de la persona de Durango. Yo creo que esto es más mediático”.

Romero Barrera aseguró que cuando empezó a suceder esto se reunieron con la Secretaria de Turismo para analizar el manejo de crisis por tener ella la relación con los medios.

“Sí estamos muy preocupados el sector por lo que está pasando. Creo que se ha exagerando un poco en las notas que se han manejado a nivel nacional. Creo es importante que se aclare toda esta situación lo más pronto posible por Mazatlán y por las cosas que se están diciendo a nivel nacional, que creo que se están declarando de manera precipitada porque no se esperaron a las investigaciones que se están haciendo”, puntualizó.

“Que las expresiones que se están dando en las redes siento yo que estan dando un poco adelantadas, que no están de acuerdo a la realidad que está pasando en Mazatlán”.

Apuntó que hay incertidumbre entre los empresarios del ramo turístico a raíz de hacerse viral el llamado a no venir a Mazatlán tras la desaparición del joven duranguense Carlos Emilio y que su mamá, Brenda, haya expuesto el caso a nivel nacional en su desesperación por encontrarlo.

El viernes, Romero Barrera acudirá a una reunión de seguridad nacional en Culiacán.

“Aprovecharé para ver si puedo reunirme con el Secretario de Seguridad Pública o con cualquier autoridad del tema porque sí estamos muy preocupados en lo que está pasando”, reiteró.