$!Hoteleros de Mazatlán buscan alcanzar 80% de ocupación en Semana Santa

MAZATLÁN._ La próxima Semana Santa representa un reto para el sector hotelero de Mazatlán, que busca repuntar la ocupación a través de estrategias de promoción y alianzas con agencias, al enfrentarse con una fuerte competencia con otros centros de playa.

Ante este panorama, José Ramón Manguart Sánchez, dirigente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, explicó que los hoteleros trabajan en conjunto con agencias de viaje, especialmente en plataformas digitales, para reposicionar la marca Mazatlán y atraer visitantes.

A menos de 10 días del inicio del periodo vacacional, el líder hotelero indicó que no cuenta con un porcentaje preciso de reservaciones; sin embargo, estimó que la ocupación podría alcanzar hasta el 80 por ciento, impulsada principalmente por reservas de último momento.

“Primeramente, yo creo que de lo más importante es por la visita, se nos confirman los operativos de las carreteras, lo cual para nosotros es trascendental porque el 88 por ciento de nuestro turismo llega vía carretera. En función de generar las garantías en las carreteras, vamos a seguir poco a poco mejorando”, dijo.

“Obviamente, las circunstancias que vayan sucediendo en el ámbito nacional, estatal y local, pero aún así nosotros estamos empujando, trabajando, viendo los cómo sí se puede para que a Mazatlán le vaya bien y toda esa oferta turística existente pues esté con los flujos necesarios para que la vitalidad que necesita el destino, que se vea un destino dinámico y echado hacia adelante”.

El empresario confió en que, al igual que ocurrió durante el Carnaval, se registre un incremento importante en las reservaciones en los días previos al arranque de Semana Santa.

“El dato (reservaciones) no lo tengo, pero la expectativa es del 80 por ciento. Creemos que al igual que se presentó un excelente Carnaval, confiamos en que va a haber un incremento grande de reservaciones de último momento, por lo que sucedió en Carnaval”, reiteró.