$!Hoteleros de Mazatlán buscan alcanzar 80% de ocupación en Semana Santa

MAZATLÁN._ La próxima Semana Santa representa un reto para el sector hotelero de Mazatlán, que busca repuntar la ocupación a través de estrategias de promoción y alianzas con agencias, al enfrentarse con una fuerte competencia con otros centros de playa.
Ante este panorama, José Ramón Manguart Sánchez, dirigente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, explicó que los hoteleros trabajan en conjunto con agencias de viaje, especialmente en plataformas digitales, para reposicionar la marca Mazatlán y atraer visitantes.
A menos de 10 días del inicio del periodo vacacional, el líder hotelero indicó que no cuenta con un porcentaje preciso de reservaciones; sin embargo, estimó que la ocupación podría alcanzar hasta el 80 por ciento, impulsada principalmente por reservas de último momento.
“Primeramente, yo creo que de lo más importante es por la visita, se nos confirman los operativos de las carreteras, lo cual para nosotros es trascendental porque el 88 por ciento de nuestro turismo llega vía carretera. En función de generar las garantías en las carreteras, vamos a seguir poco a poco mejorando”, dijo.
“Obviamente, las circunstancias que vayan sucediendo en el ámbito nacional, estatal y local, pero aún así nosotros estamos empujando, trabajando, viendo los cómo sí se puede para que a Mazatlán le vaya bien y toda esa oferta turística existente pues esté con los flujos necesarios para que la vitalidad que necesita el destino, que se vea un destino dinámico y echado hacia adelante”.
El empresario confió en que, al igual que ocurrió durante el Carnaval, se registre un incremento importante en las reservaciones en los días previos al arranque de Semana Santa.
“El dato (reservaciones) no lo tengo, pero la expectativa es del 80 por ciento. Creemos que al igual que se presentó un excelente Carnaval, confiamos en que va a haber un incremento grande de reservaciones de último momento, por lo que sucedió en Carnaval”, reiteró.
Manguart Sánchez destacó que las estrategias de promoción han incluido campañas digitales y alianzas con agencias de viajes en línea, con el objetivo de fortalecer la presencia del destino en mercados emisores.
“Estamos empujando con promociones, con publicidad, promoción. Lo hacemos en lo que lo que viene siendo en el tema digital, haciendo alianzas con las agencias de viajes en línea, precisamente con campañas muy predefinidas para empujar a Mazatlán. Ellos nos han hecho propuestas y hemos participado”.
Asimismo, adelantó que próximamente se darán a conocer los detalles de un paquete de inversión superior a los 30 millones de pesos para la promoción del destino, de los cuales a la Asociación de Hoteles Tres Islas le corresponden más de 6 millones de pesos.
“Nosotros ya tenemos un presupuesto autorizado, estamos ahorita viendo las gestiones y cotizaciones con los proveedores y en su momento por arrancar las campañas entre abril o mayo”, informó.
El dirigente hotelero explicó que este presupuesto proviene del Consejo Consultivo de Promoción Turística y este año creció a 6 millones 300 mil pesos y los casi 3 millones de pesos que podría aportar la Sectur federal más los socios comerciales.
Pese al contexto de inseguridad a nivel nacional, afirmó que Mazatlán continuará apostando por la promoción de su gastronomía, sus atractivos turísticos y su identidad cultural.
“Tuvimos, previo al Carnaval, un evento en Torreón. Estamos fortaleciendo mucho el tema gastronómico, estamos fortaleciendo nuevos atractivos como la Mansión del Pirata, obviamente en su momento el producto Carnaval por la identidad propia del Mazatlán que tuvo creo que bastante éxito y seguramente a lo mejor eso ya llegó para quedarse”.
Finalmente, señaló que existe expectativa por la posible llegada de nuevos eventos deportivos al puerto, gestionados por la Secretaría de Turismo federal, que podrían concretarse antes de que concluya el año.