Hoteleros de Mazatlán prevén recuperación y posicionamiento con fin de semana largo

Luego de casi 20 meses de crisis que ha impactado al sector turístico, mayo con sus puentes podría oxigenarlo, anticipó el dirigente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, José Ramón Manguart Sánchez, ante el inicio del primer puente largo de mayo que podría aportar una ocupación del 80 por ciento, si llegan de último momento las visitas.

“A como veo, todo indica que va a ser, en lo que va el año, este va a ser el mejor puente, en cuanto a ocupación se refiere. Veremos recuperación, posicionamiento, y el que la gente viva la experiencia, para nosotros eso es muy clave que la gente venga a Mazatlán y vea cómo está Mazatlán como la mejor forma de poder contrarrestar cualquier tema de percepción”, expresó.

Sin dar cifras de reservaciones de la asociación que representa, pues la industria del viaje ya no reserva con anticipación como antes, consideró que en general los hoteles de Mazatlán podrían llenar sus habitaciones en un 80 por ciento, entre viernes y sábado.

“Mira, en el puente seguramente vamos a estar arriba del 80 por ciento. Hoy llega mucha gente a la ciudad, hoy y mañana. Tenemos tres puentes en este mes, más la junta del Comité Técnico, que ahí tengo que verificar. Pero prácticamente este empate del 1 con el 5 (de mayo), son tres, cuatro días de muy buena ocupación”.

Manguart Sánchez abundó que posteriormente se acerca otro puente por la fecha del 15 de mayo (Día del maestro) que también cae en viernes y seguramente el 29 de mayo que se realizará la junta del comité técnico de educación se suma otra oportunidad para viajar en fin de semana para Mazatlán.

“Entonces tenemos varias oportunidades, mucha intención para venir, mucha reservación, entonces seguramente vamos a tener un buen fin de semana en Mazatlán”.

Llamó al resto de los prestadores de servicios turísticos a tratar bien al visitante como la mejor recomendación que pueden dar de que Mazatlán está bien.

“Hacer lo propio con esfuerzos para que la gente se vaya contenta y se lleve una gran experiencia del destino”.

Habló de que el pasaje aéreo que aporta 12 por ciento de los turistas que llegan a Mazatlán y que constató que algunas de las nuevas frecuencias están llegando con buena ocupación, que también abona, pero pidió se cuide el flujo carretero porque representa el 88 por ciento del total que visita al destino.

”Son mercados potenciales, tenemos conectividad aérea abierta. El aéreo representa el 12 por ciento, vamos por más en ese sentido para poder ampliar mayor penetración del flujo aéreo. Más sin embargo, también el carretero hay que empujarlo, sobre todo porque actualmente pues nos representó el cierre del 2000 el 88 por ciento”, asentó.