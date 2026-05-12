Hoteleros de Mazatlán salen de gira promocional para incrementar visitantes en el verano

Pese al escenario adverso, la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán salió de gira promocional este martes en caravanas para vender el destino para el verano, indicó Sergio Romero, director de Relaciones Institucionales de la organización.

“Estas estrategias que se han venido realizando en el año y el año pasado para poder llegar a tener más turismo, captar más gente o más visitantes. Sí, claro, de hecho a partir de este día salimos de gira”, confirmó.

El directivo dijo que la caravana estará promoviendo la marca “Mazatlán, Un Mar de Historias” en ciudades grandes como Guadalajara, después van a Monterrey con dos grandes expos, mostrando la diversidad de hospedaje, tarifas y atractivos del destino para que disfruten del verano en esta ciudad.

“Vamos a hacer grandes expos que van a estar allá, vamos a tener la presencia de Mazatlán y vamos a aprovechar para hacer la gran promoción del destino”.

Habló de la diversidad de tarifas hoteleras y disponibilidad para que el turista escoja sus opciones acordes a sus presupuestos y se decida por viajar en las vacaciones de verano a Mazatlán.

“Año con año ha sido el gran éxito que tiene el destino para el turismo familiar, donde Mazatlán ofrece hoteles económicos, sus atractivos turísticos, diversión para toda la familia”.

También destacó de la conectividad hotelera con nuevas frecuencias que Mazatlán tiene para estas dos grandes ciudades, Guadalajara y Monterrey como anclas de turismo que siempre han estado vigentes como mercado emisor del próximo periodo vacacional.

El verano es el siguiente periodo vacacional de los más importantes del año para la actividad turística de Mazatlán y por lo cual, la hotelería está aprovechando sumar estrategias de promoción para estar presentes en la toma de decisiones de viajar en lo que resta del 2026.