Hoteleros hospedan y alimentan a empleados varados por inundaciones en Mazatlán

MAZATLÁN._ Ante las fuertes lluvias que se han registrado este jueves, hoteleros están hospedando y brindando alimentos a empleados varados por inundaciones.

Ante la prohibición de circular por la avenida Camarón Sábalo y calles aledañas inundadas, hecha por Protección Civil, directivos de El Cid pidieron a empleados de la zona que se quedaran en el hotel porque no habría cómo trasladarlos a sus lugares.

Se les avisó a la mayor parte de los trabajadores de hotel, de centros comerciales cercanos y restaurantes para que se registraran en un censo y apoyarles no solo con el hospedaje sino también con la cena.

La iniciativa del sector hotelero al parecer también la adoptaron otros centros de hospedaje para evitar poner en riesgo a los miles de trabajadores que cada que llueve no encuentran transporte para regresar a sus hogares, como sucedió este jueves.