Hoteleros prevén 80% de ocupación en Mazatlán durante el puente patrio

MAZATLÁN._ El puente patrio podría ocupar el 80 por ciento de las habitaciones en Mazatlán, estimó José Ramón Manguart Sánchez, presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas.

Pese al difícil contexto actual, la expectativa del empresario hotelero se basa en la misma tendencia que se genera en los fines de semana largos en el puerto.

“Lo que nos está generando o tenemos como antecedente es el de cualquier fin de semana largo, Carnaval, los de Semana Santa, el de Pascua y de los veranos”, dijo.

Manguart Sánchez admitió que el entorno sigue siendo atípico porque el día de asueto, el 16 de septiembre, será martes.

“Entonces, ese es un factor que no sabemos cómo va a jugar. Sabemos que el 15, que es el lunes, no es día de asueto, pero en la práctica ustedes saben que sí se lo toman”, comentó.

El líder hotelero adelantó que sí se están registrando reservaciones para ese fin de semana largo por las celebraciones patrias.

“Reservaciones ya hay, han empezado a hacer reservaciones, también para el Carnaval del año que entra, lo cual es un buen indicador”, destacó.

Manguart Sánchez resaltó es que la gente ya está preguntando y está buscando reservar, lo que refleja que se debe seguir construyendo confianza para recuperar la percepción.

Confiado, expuso que la mejor alianza que se tiene es la gente que acude al puerto en verano y que cuando regresa a sus lugares de origen, transmite su experiencia y eso no corresponde a lo que refleja la percepción.

En medio de la situación atípica, dijo que por la lentitud de las reservaciones, proyectó una mayor contracción, sin embargo, la tendencia de la decisión de viajar la está tomando con una semana de reservación.

“Me queda claro que el comportamiento que vimos en Carnaval se ha venido replicando en Semana Santa, en Pascua y en el verano. ¿A qué me refiero? Que la gente toma su decisión prácticamente 10 días antes de venir al desfile”, agregó.

“No toma su decisión con mucha anticipación, no sabemos si es por una cuestión particular en cuanto al destino o es una situación meramente económica en que la gente se espera hasta el último minuto para hacer sus reservaciones y cubrir lo que corresponde”.