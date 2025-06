Hoy Roisser Alan cumple 23 años y más de 6 meses desaparecido; su mamá pide que se lo regresen

Roisser Alán Moreno Solano fue privado de su libertad el 8 de diciembre del 2024 y a poco más de seis meses de no saber de su paradero, este lunes, día de su cumpleaños 23, su mamá pide que se lo regresen con bien y que en el 2026 pueda festejar su cumpleaños 24 con toda su familia como a él le gusta.

”Hoy cumple 23 años y quiero mandar un mensaje: que me regresen a mi hijo, que él es un muchacho bueno, no es una persona mala que se dedique a nada malo, él sólo se dedicaba a trabajar, a estar con su familia, con su gatito y pues tengo el alma desecha por no saber nada de él”, dijo su mamá, la señora Araceli “N”.

”Hoy es un día muy memorable para mí por su cumpleaños y no tenerlo conmigo pues es muy difícil, sólo le pido a Dios que me dé el milagro y lo regrese con bien”.

Agregó que desde el 8 de diciembre del año pasado no sabe el paradero de su hijo que fue privado de la libertad y en su momento presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado en este puerto, pero hasta ahora no le han dicho nada, solamente le queda esperar porque esa instancia está haciendo su trabajo.

Estos cerca de seis meses y medio han sido muy difíciles tanto para ella como para su familia por no saber del paradero de su hijo, pero tiene fé en que regrese.

”Siempre voy a gritar su nombre hasta que regrese, aquí lo voy a estar esperando siempre porque tengo mucha fe que mi Dios me lo va a regresar”, continuó.

La señora Araceli “N”. expresó que a su hijo le gustaría este 23 de junio festejar su cumpleaños con su familia.

”Le gustaría que estuviéramos nosotros, su esposa, con sus familiares más cercanos, él era muy familiar, era mucho de estar en reunión con la familia, le gustaba mucho salir a desayunar con su esposa, conmigo iba a casa cuando podía y desayunaba conmigo, iba y cenaba, el último año que celebramos su cumpleaños lo celebramos en el mar y fue un día muy lindo que quiero que se vuelva a repetir”, recordó.

”Lo sigo esperando con mucha fe y no guardo rencor con nadie, tampoco señalo a nadie, sólo que me regresen a mi niño, de todo corazón se los pido”.