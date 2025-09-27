Hoy, Sheinbaum, en el Centro de Convenciones de Mazatlán

Mazatlán se encuentra listo para recibir a la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien llegará este sábado al Centro Internacional de Convenciones en el marco de su Primer Informe de Gobierno, en un acto público donde dará a conocer los avances de su administración y presentará parte de su agenda federal que impulsa para Sinaloa.

Templetes, carpas y equipos de sonidos se encontraban el viernes ya instalados por personal de logística, con el objetivo de garantizar que el evento se lleve a cabo sin contratiempos.

Según lo señalado por la convocatoria oficial, el evento está previsto para las 13:45 horas en la explanada del Mazatlán International Center, bajo el título de “La Transformación Avanza Sinaloa”, y donde la Mandataria estará acompañada por el Gobernador Rubén Rocha Moya.

Para este acto se espera una amplia respuesta ciudadana, tanto de habitantes de Mazatlán como de los municipios cercanos, en la que será su tercera visita oficial al puerto.

El evento ha generado expectativas en diversos sectores, tanto en simpatizantes de la Mandataria y de Morena, así como grupos opositores y colectivos ciudadanos que buscan visibilizar sus demandas sociales.

Entre estos últimos se encuentran familiares de personas desaparecidas, jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa, trabajadores del sector pesquero, así como usuarios del Sistema de Salud.

Para este acto se tiene contemplado un ambiente diverso, desde expresiones de apoyo a la gestión federal, hasta voces críticas que aprovecharán el momento para exigir atención a problemáticas sociales y laborales que consideran urgentes.

Aunque el viernes no se observó un operativo de seguridad visible, se anticipa que autoridades locales y federales reforzarán la vigilancia a los alrededores del Centro de Convenciones horas previas al evento para garantizar condiciones adecuadas durante este acto masivo abierto al público, durante la llegada, estancia y salida de la Mandataria.

Esta visita de Sheinbaum genera importantes expectativas políticas, pues permitirá a la ciudadanía conocer de primera mano los logros de la administración federal en Sinaloa, así como los compromisos que mantiene vigente para los próximos meses.

Además de las deudas pendientes con la entidad en materia de seguridad, donde la violencia ha marcado una pauta importante en el día a día de los sinaloenses por más de un año de manera consecutiva.

Autoridades estatales y municipales se han coordinado con la logística federal para que el evento se lleve a cabo con fluidez y seguridad, asegurando que la infraestructura del recinto y los accesos estén en condiciones óptimas para recibir a un gran número de asistentes.



AGENDA

Sábado 27 de septiembre

13:45 horas

Lugar: Explanada del Centro de Convenciones de Mazatlán

Evento: “La Transformación Avanza Sinaloa”

Presiden: Claudia Sheinbaum y Rubén Rocha Moya