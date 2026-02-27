‘Hubo un buen intercambio de ideas’, dice Rocha Moya sobre reunión con empresarios

Tras la conferencia mañanera ofrecida en Mazatlán, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió con el sector empresarial y hotelero del puerto, de la cual resultaron buenas propuestas e intercambios de ideas; confirmó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

El Mandatario de Sinaloa comentó que se recogieron opiniones interesantes para el desarrollo turístico de Mazatlán, así como puntos de vista que se le hicieron saber a la Presidenta Sheinbaum, todo en beneficio de mejorar ese rubro en el municipio.

“Platicamos con ellos, la Presidenta (Sheinbaum) platicó con ellos, nosotros estuvimos. Entonces hubo un buen intercambio de ideas, propusieron cosas y se recogieron opiniones”, declaró .

En la reunión también estuvieron presentes autoridades municipales y estatales.

En tanto, esta fue una oportunidad para que lo empresarios pudieran externar su inquietudes por la violencia que atañe al Estado y que ha tenido impacto en el turismo y la actividad económica.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, además de la conferencia y la reunión con empresarios, también participó el la entrega de apoyos económicos a estudiantes en el puerto y una visita en San Ignacio para la entrega de apoyos de Programas del Bienestar.

Para este sábado, la Presidenta estará en Culiacán, donde pondrá en marcha los trabajos de construcción del Hospital de Altas Especialidades del IMSS, sostendrá una reunión con agricultores y recorrerá módulos de riego que están siendo modernizados.