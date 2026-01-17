$!‘Huellitas del Bienestar’ logra 9 adopciones de perritos y gatitos durante su primera jornada del año

MAZATLÁN._ “Princesa”, “Daysi”, “Galleta”, “Oreo”, “Spot”, “Esponjita” y “Rocky”, así como un gato llamado “Silvestre”, ya encontraron hogar y famila. Este sábado se realizó la primera jornada de adopciones de 2026 y la décimo tercera edición de la campaña de adopción de perritos y gatitos del programa “Huellitas del Bienestar”, en el Parque Central de Mazatlán. También se llevaron a cabo 41 esterilizaciones gratuitas, contribuyendo al control responsable de la población animal en el puerto.

De acuerdo con un comunicado, la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, del Gobierno Municipal, llevó a cabo esta jornada. La titular de la dependencia, Sindy Monserrat Cortés Echeagaray, destacó que en lo que va de la administración municipal se ha logrado encontrar un hogar responsable para 64 mascotas, entre perros y gatos, a través del programa “Huellitas del Bienestar”, además de realizar más de 6 mil 664 esterilizaciones en el mismo periodo.