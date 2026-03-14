$!‘Huellitas del Bienestar’ promueve adopción de dos perritos y más de 20 esterilizaciones durante su jornada

En busca de seguir fomentando el bienestar y la tenencia responsable de mascotas entre la ciudadanía, la campaña “Huellitas del Bienestar” realizó este sábado una nueva jornada en Parque Central, donde se pudo promover la adopción de dos perritos rescatados de las calles. A través de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, la actividad de este sábado presentó a 10 animalitos traídos desde el Centro de Control y Bienestar Animal (CEBICA). Y tras una horas, dos cachorros lograron robarse el corazón de los visitantes para una segunda oportunidad de vida. La señora Leonarda Beatriz, acompañada de sus hijas Margarita y María, decidieron integrar a uno de los perrito a su entorno y llevarlo a su hogar en el fraccionamiento Pradera Dorada, donde a partir de hoy el cachorro llevará por nombre “Kity” y estará bajo los cuidados de las pequeñas.







Asimismo, el otro perro también encontró un nuevo hogar en el que podrá recibir los cuidados y protección que anteriormente no tenía. Con estos dos procesos, Ecología llegó a las 75 adopciones en un lapso de año y medio que inició la campaña. Sin embargo, aún trabajarán para que mascotas encuentren dueño en siguientes fechas. “Estamos tratando de traer a los más adaptados a buscar una familia acá a Parque Central, para que la gente los vea, los conozca y se enamore de ellos”, dijo Monserrat Cortés, directora de Ecología, quien también habló sobre el proceso para atender casos de animales abandonados en las calles. “Precisamente ahorita vino una muchacha, y me dice, ay, pues si alguien la quiere adoptar, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Entonces, Como no podemos tener tantos animales por el espacio, le tomamos fotos, tratamos de subirlas a las redes sociales del municipio y que la gente sepa que además de los que tenemos aquí, hay otros perritos que también están buscando un hogar”.





