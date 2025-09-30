Humedad en el Océano Pacífico seguirá trayendo lluvias para el sur de Sinaloa

Luego de algunas lluvias ligeras en ciertas partes de Mazatlán durante el lunes, la probabilidad de precipitaciones aún se mantiene presente en el sur de Sinaloa debido a la humedad generada en el océano Pacífico y el aire; así lo informó el Meteorólogo Local, Luis Torres Alarcón.

Señaló que quienes se verán más propensos durante este martes y días posteriores serán las entidades de la zona rural, principalmente municipios como Concordia y El Rosario por ser colindantes a Durango; mientras que en Mazatlán tampoco se descartan lluvias este día, aunque con menor potencia.

“Mira, las precipitaciones se esperan que continúen para el día de hoy, para horario de la tarde, esto debido a la humedad que está generando el océano Pacífico. Explícitamente entre los 25 a 50 milímetros, principalmente en los municipios de Concordia, Rosario, los que están pegados a Durango; es decir, vendrían para la zona serrana”, dijo Torres Alarcón.

“Para la zona de Mazatlán se esperan lluvias de moderadas a fuertes entre los 5 a 25 milímetros para el día de hoy, esto debido a la humedad del océano y clarificación de la humedad que está en el cielo”.

Sobre las temperaturas, se registran entre los 32 y 34 grados, pero con una sensación térmica por arriba de los 35 grados.

Mientras que la humedad se mantiene con un promedio de 87 por ciento y vientos de leves de 10 kilómetros por hora como máxima; una situación que podría cambiar en octubre.

“En cuanto a temperaturas, las temperaturas máximas esperan que todavía continúen fuertes y anden entre los 32 a 34 grados, ya que el día de ayer tuvimos una máxima de 34.1; entonces se espera que sean altas, así que todavía permanecerán durante el mes de octubre”.

“Ya veremos cómo se comporta el clima a partir de la segunda quincena de octubre. Estaba checando yo la perspectiva que se tiene para octubre y se espera que la mínima mensual esté entre los 23 a 25 grados; entonces todavía aún no vendrán estas temperaturas de frío”.

Asimismo, agregó que será hasta noviembre cuando las temperaturas comenzarán a disminuir un poco y se reflejará el descenso en la humedad; ésto por supuesto después de que pasen los meses de temporada de huracanes marcados en el calendario.

“Ya en noviembre, ya empezaremos a sentir un poco las temperaturas bajas, se espera que ya para las mínimas de noviembre estén por debajo de los 20 grados, pero ahorita todavía en octubre estamos en una temporada ciclónica, como también lo es septiembre, que ya estamos en el último día y ya casi entrando octubre, para ver si pasa algo de movimiento en el Pacífico”.



Se forma nueva tormenta tropical

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional ya estudia la formación de una nueva tormenta tropical al sur del País en el Océano Pacífico, la cual lleva por nombre “Octave” y todavía se encuentra lejos de costas nacionales; sin embargo, hay otro fenómeno con altas probabilidades de transformación ciclónica.

“Ahorita ya tenemos actualmente lo que es la tormenta tropical ‘Octave’, pero muy lejos de las costas nacionales; y aunque no representa ningún peligro para las costas, se mantiene en vigilancia. Se espera que no alcance la categoría de huracán, pero mantendrá la categoría de tormenta, por eso la vigilancia”.

“Lo que sí tenemos es otra zona de vigilancia por las costas de Guerrero. Se prevé que ahorita presenta un 70 por ciento de probabilidad ciclónica en su situación actual debido a que se cercanía a las costas. Entonces, muy pendiente con esa zona de baja presión que tenemos al sur; mientras que de Narda ya solamente quedan remanentes”.