$!Humo del incendio en el basurón de Mazatlán vuelve a afectar a la ciudad

Desde el pasado lunes 29 de junio inició el fuego en el lugar y hasta la noche de este jueves 2 de julio las autoridades de Protección Civil municipal informaron que ya se había logrado un 90 por ciento de sofocación.

MAZATLÁN._ Tras el ingreso del viento de la zona sur de Sinaloa, de nueva cuenta afecta a Mazatlán el humo del incendio del basurón municipal.

Desde el primer día del incendio, el humo ha afectado a las colonias y fraccionamientos de Mazatlán.

Las autoridades llaman a extremar precauciones, ya que la calidad del aire es mala debido a esta situación.

Algunas de las colonias afectadas son Urbivilla del Real, Santa Teresa, Urías, Díaz Ordaz, Rafael Buelna, Quinta Chapalita, Francisco I. Madero, Felipe Ángeles, Valle de Urías y Lomas de Cristo Rey.

Vecinos de Ex Hacienda del Conchi, Villa Floridad, La Foresta, Lomas del Ébano, Chololos y Pradera 1, 2 y 3, también reportan que huele a humo.