Eso vivieron los pescadores, solo algunos regresaron para contarlo.

“Hubo muchas embarcaciones que se perdieron, y ahí en el canal de navegación de Topolobampo, como es zona baja, hubo mucho contraste y mucho barco dio vuelta dentro del mismo canal, fue una cosa espantosa, esperemos que no suceda nunca más”, narra Óscar Armando Ávila, quien en ese entonces tenía 27 años de edad.

Asegura que fue un golpe muy duro para el sector pesquero, y lo peor es que las autoridades no lo reconocieron, ya que la cifra oficial de pescadores que murieron es de 57.

“Yo tengo amigos que platicaron la realidad y no es lo que dijeron las autoridades, a lo mejor para no transmitir todo lo crudo que fue, porque en Topolobampo no cabía un alma de puro difunto, era una mortandad llena de cuerpos, una cosa espantosa”, reitera.