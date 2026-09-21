Huracán Polo avanza frente a las costas mexicanas; dejaría lluvias en el sur de Sinaloa

A pesar de que por el momento su trayectoria no representa una amenaza directa para Sinaloa, la evolución de la tormenta tropical Polo a huracán categoría 1 en el océano Pacífico permanece bajo vigilancia ante su cercanía con las costas mexicanas y la posibilidad de continuar fortaleciéndose durante las próximas horas generando lluvias en la entidad.

Así lo informó Luis Alberto Torres Alarcón, titular del Observatorio Meteorológico de Mazatlán, quien explicó que el fenómeno se mantiene al sur de las costas de Guerrero, Michoacán y Colima, con una trayectoria prevista paralela al litoral nacional.

Torres Alarcón advirtió que las condiciones cálidas del Pacífico proporcionan suficiente energía para que el sistema experimente una intensificación rápida y alcance categorías superiores durante los próximos días.

“Polo continúa fortaleciéndose. Hay bastante energía por lo caliente que se encuentra el océano Pacífico, lo que permite que estos sistemas evolucionen rápidamente a huracanes intensos”, comentó.

“Se tiene previsto que Polo pueda alcanzar una categoría mayor durante el transcurso de los próximos días y debido a la cercanía que tiene con las costas nacionales, se mantiene en vigilancia permanente”, añadió.

El especialista indicó que los pronósticos contemplan que Polo pueda convertirse en un huracán de gran intensidad, aunque destacó que su trayectoria y evolución todavía pueden presentar modificaciones.

Torres Alarcón mencionó que para Sinaloa, la trayectoria estimada no representa por el momento una amenaza de impacto directo, aunque señaló que los desprendimientos nubosos asociados con el huracán podrían favorecer la presencia de lluvias en distintos municipios del estado.

“De continuar la posible trayectoria trazada, para Sinaloa solamente implicaría que los desprendimientos nubosos pudieran ocasionar algunas lluvias en el estado”, comentó Torres Alarcón.

Sin embargo, el titular del Observatorio Meteorológico de Mazatlán destacó que durante septiembre y octubre los ciclones tropicales pueden registrar cambios inesperados, por lo que pidió no bajar la guardia y mantenerse pendiente de los avisos oficiales.

Por lo que, aunque el centro del huracán permanecería mar adentro, sus efectos podrían sentirse mediante lluvias, oleaje elevado y corrientes peligrosas en diversos puntos del litoral del Pacífico mexicano.

En este sentido, para Mazatlán y el sur de Sinaloa se mantienen condiciones de humedad elevada, temperaturas máximas de entre 34 y 36 grados y probabilidad de precipitaciones durante la tarde y noche.

El meteorólogo expresó que las lluvias podrían concentrarse principalmente en el sur del estado y en las zonas serranas, con acumulados estimados de entre 50 y 75 milímetros, donde el comportamiento del clima durante los próximos días dependerá de la evolución y trayectoria de ‘Polo’, particularmente de si el huracán se aproxima más al litoral o comienza a alejarse.

Advierten aumento del oleaje en la costa sinaloense

El especialista agregó que permanece vigente el aviso por mar de fondo en las costas de Sinaloa, principalmente en la zona sur, y anticipó que el oleaje podría incrementarse conforme el huracán avance por el Pacífico.

En este sentido, aclaró que Sinaloa se mantiene únicamente en una fase preventiva, debido a que el sistema permanece alejado y no se contempla hasta ahora un impacto directo.

Finalmente, Torres Alarcón llamó a la población a consultar la información difundida por el Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil, así como evitar rumores, debido a que la intensidad y trayectoria de los ciclones pueden cambiar en poco tiempo.