$!Huracán Simon no frena la llegada de turistas al Mercado Pino Suárez en Mazatlán

A pesar de la presencia del huracán Simón frente a las costas del Pacífico mexicano, la actividad turística en el Mercado Municipal José María Pino Suárez se ha mantenido, mientras que el incremento de cruceros y la afluencia de visitantes nacionales han favorecido a los comerciantes. Así lo informó Roberto Vega Niebla, presidente de la Unión de Locatarios, quien señaló que, a pesar de las condiciones meteorológicas registradas en la región, el mercado ha continuado recibiendo visitantes, lo que ha permitido mantener la actividad comercial durante estos días. Vega Niebla mencionó que la llegada del crucero Discovery Princess a Mazatlán cuya escala inicialmente había sido cancelada, pero que finalmente arribó al puerto después de que el huracán se alejara un poco de la zona, ha sido de gran beneficio para los comerciantes.

“Afortunadamente no hemos dejado de tener visitantes aquí en el mercado. Este crucero (Discovery Princess) que no pensaba llegar, lo habían cancelado, pero de último momento arriba aquí a Mazatlán, gracias a que el huracán se ha alejado un poco del puerto”, comentó. El representante de los locatarios destacó que este tipo de visitantes representa una oportunidad para los locatarios, especialmente durante una temporada en la que comienzan a incrementarse las llegadas de embarcaciones turísticas al puerto. A la actividad de los cruceristas se suma el repunte de turistas nacionales que, de acuerdo con el dirigente de los comerciantes, se ha observado durante los últimos fines de semana. Esta afluencia contribuye al movimiento económico del mercado, uno de los puntos tradicionales de visita para quienes llegan al destino. Consideró favorable que la llegada de visitantes se mantenga pese a las condiciones meteorológicas, en un periodo en el que el sector comercial busca aprovechar el incremento de la actividad turística en Mazatlán. “Como en esta temporada empiezan a incrementar los arribos de cruceros, pues nos hemos beneficiado con tantos visitantes. Hemos tenido un repunte en los últimos fines de semana para que venga el turismo nacional. Eso es bueno para nosotros”, declaró.