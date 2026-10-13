Huracán Simon podría meterse al Golfo de California, señala director de Protección Civil en Sinaloa

El huracán Simon, este martes de categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson frente a las costas de Jalisco y Nayarit, podría ingresar al Golfo de California en los próximos días, manifestó el director del Instituto Estatal de Protección Civil, Aurelio Roy Navarrete Cuevas.
“Ahorita nada más el fenómeno natural va a estar observado, va a estar casi dos días estacionado; es un fenómeno muy, muy pequeño, ya no hay un punto de impacto, se va a estar observando su avance, creemos que se pueda meter a lo que es el Golfo de California”, añadió Navarrete Cuevas en entrevista este martes.
“Ahorita no está dejando ni siquiera lluvia, lo hemos notado también, y ese comportamiento raro, que es el primero que nos toca, lo vamos a estar observando y vamos a estar comunicando a la ciudadanía, así como lo ha instruido nuestra Gobernadora”.
Tras participar en la sesión de este martes del Comando que se instaló el lunes y martes en Mazatlán para dar seguimiento a dicho huracán, dijo que la alerta sigue siendo baja, azul o verde para todo Sinaloa.
“Es decir, es baja, no hay un punto de referencia donde pueda impactar el fenómeno, no hay probabilidad de lluvia ahorita, pero vamos a estar observando el fenómeno”, continuó.
Reiteró que ya bajó el nivel de alerta por dicho ciclón, ya no hay un punto de impacto y se va a seguir analizando, se cree que se va meter al Golfo de california, pero actualmente no existe un punto de impacto, sigue estacionado, se va seguir viendo su comportamiento.
“¿Existe el fenómeno? Sí, ahí está, pero es más bien su comportamiento y vamos a seguir informando como lo ha solicitado nuestra Gobernadora”, expresó.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, a las 12:00 horas de este martes 13 de octubre, el huracán Simon, de categoría 1 por la velocidad de sus vientos, se mantiene frente a las costas de Jalisco y Nayarit.
A esa hora se localizó a 180 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 350 kilómetros al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa, con desplazamiento hacia el oeste a 4 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 150 kilómetros por hora y rachas de 185 kilómetros por hora.
Su circulación genera lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros en el este y sur de Nayarit, así como chubascos de 5 a 25 milímetros en el centro y sur de Sinaloa.
Además, se pronostican vientos de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora en costas del centro y sur de Sinaloa y en Nayarit, así como oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas del centro y sur de Sinaloa, Nayarit y Jalisco, disminuyendo durante el día, agregó.
También pronosticó que para las 6:00 horas del próximo domingo 18 de octubre, ya como post-tropical remanente, se encuentre en tierra a 160 kilómetros al sur-suroeste de Guaymas, Sonora, de acuerdo con el SMN.