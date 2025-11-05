$!Icatsin y CMIC Mazatlán firman convenio para capacitar a desarrolladores

El Icatsin y CMIC firmaron un convenio de colaboración para fortalecer al gremio desarrollador con capacitaciones.
Brenda Rocío García, de Icatsin, dijo que como instituto es un deber vincularse con el sector productivo y hacer sinergia en la mejoría del municipio de Mazatlán.
Tras la firma de convenio de colaboración con los directivos de la cámara de la construcción, la directora de Icatsin habló de la oportunidad que se tiene a partir de este acuerdo de colaboración para coadyuvar en el ordenamiento de desarrollo integral que el sector necesita para mejorar la infraestructura del complejo turístico de Mazatlán.
Destacó la importancia de la inclusión de nuevas tecnologías para un segmento en crecimiento y que debe estar en constante actualización.