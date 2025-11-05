Mazatlán
Capacitación

Icatsin y CMIC Mazatlán firman convenio para capacitar a desarrolladores

El centro educativo busca coadyuvar en el ordenamiento que se necesita en el Municipio
Leticia López |
05/11/2025 12:21
El Icatsin y CMIC firmaron un convenio de colaboración para fortalecer al gremio desarrollador con capacitaciones.

Brenda Rocío García, de Icatsin, dijo que como instituto es un deber vincularse con el sector productivo y hacer sinergia en la mejoría del municipio de Mazatlán.

$!Icatsin y CMIC Mazatlán firman convenio para capacitar a desarrolladores

Tras la firma de convenio de colaboración con los directivos de la cámara de la construcción, la directora de Icatsin habló de la oportunidad que se tiene a partir de este acuerdo de colaboración para coadyuvar en el ordenamiento de desarrollo integral que el sector necesita para mejorar la infraestructura del complejo turístico de Mazatlán.

$!Icatsin y CMIC Mazatlán firman convenio para capacitar a desarrolladores

Destacó la importancia de la inclusión de nuevas tecnologías para un segmento en crecimiento y que debe estar en constante actualización.

