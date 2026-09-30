Identifican 15 colonias prioritarias por incidencia delictiva en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un total de 15 colonias de Mazatlán son consideradas prioritarias para las acciones de seguridad debido a su incidencia delictiva, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, quien señaló que se refuerza la vigilancia en los sectores que requieren una mayor atención.

Ante los recientes homicidios que se han registrado en el puerto en los últimos días, informó que, durante su participación en la Mesa de Construcción de Paz junto a autoridades de los tres niveles de gobierno, se coordinan estrategias para atender las distintas situaciones que golpean al puerto en materia de seguridad.

En este sentido, la Alcaldesa aseguró que el municipio cuenta con respaldo de las autoridades federales y estatales para realizar reforzamientos de vigilancia, de acuerdo a las necesidades identificadas, siendo 15 los sectores considerados como prioritarios.

“Estamos participando en la Mesa de Construcción de Paz todos los días; los tres niveles de gobierno trabajamos para que a Mazatlán le vaya bien, por lo que en las áreas que se necesitan se hacen los reforzamientos de vigilancia”, comentó.

“Tenemos 15 colonias que son de prioridad para Mazatlán de acuerdo a la incidencia que se tiene delictiva”.

Palacios Domínguez mencionó a Santa Fe como una de las colonias donde se realizan mayores rondines al ser una de las 15 sectores considerados prioritarios, aunque no dio a conocer el nombre de las otras 14 colonias.

Sin embargo, añadió que las acciones de seguridad abarcan tanto la zona urbana como las comunidades rurales del municipio, por lo que se mantendrá la coordinación para atender los puntos que requieren vigilancia.

“Vamos a estar cuidando todos los rincones de Mazatlán. Yo siempre lo digo, la zona urbana, la zona rural, y vamos a continuar reforzando la seguridad donde se necesita”, declaró.

Aunque Palacios Domínguez aseguró que continúan los reforzamientos, no precisó cuántos elementos participan en la vigilancia de estas colonias ni cuáles fueron las cifras de incidencia delictiva utilizadas para seleccionarlas.

Por lo que la Alcaldesa sostuvo que la coordinación entre los tres niveles de gobierno continuará para reforzar la seguridad en los sectores que lo requieran.