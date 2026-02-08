$!Identifican a dos mineros más hallados en fosa en El Verde, Concordia

Un segundo y tercer trabajador minero encontrado en una fosa clandestina en inmediaciones de El Verde, Concordia, ya fueron identificados por sus familiares, de acuerdo con medios de comunicación del estado de Zacatecas.
Ante el hermetismo de las fiscalías generales de la República y del Estado de Sinaloa, la información de la identificación de los cuerpos de los trabajadores de la empresa canadiense Vizsla Silver, ha sido difundida por medios de comunicación zacatecanos.
El segundo trabajador minero identificado es el geólogo José Manuel Castañeda Hernández, de 43 años, originario del estado de Guerrero, de acuerdo con medios como Canal 15 Fresnillo y NTR Zacatecas, entre otros.
Mientras que el tercer trabajador minero fue identificado como el geólogo Ignacio Aurelio Salazar Flores, también originario del estado de Zacatecas.
El primer trabajador minero identificado, de acuerdo con lo que difundió el medio zacatecano NTR Zacatecas, fue el ingeniero José Ángel Hernández Vélez, de 37 años, de edad, originario del poblado de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas.
La empresa Capstone Copper Cozamin, donde trabajó primero el ingeniero Hernández Vélez antes de emigrar a Sinaloa en busca de nuevas oportunidades, emitió una esquela para lamentar el sensible fallecimiento de su ex trabajador, al que menciona como querido amigo y se une con sincero pesar a la pena que embarga a sus familiares, amistades y seres queridos.
“Elevamos nuestras oraciones para que su alma descanse en paz y encuentren fortaleza y consuelo en estos momentos difíciles”, añadió dicha empresa minera.
De acuerdo con lo que se informó públicamente en su momento, la mañana del pasado 23 de enero un grupo de personas armadas privó de la libertad a 10 trabajadores de la empresa minera canadiense Vuzslas Silver.
Aunque oficialmente no se ha dado a conocer el móvil o móviles de la privación de la libertad de dichos trabajadores, extraoficialmente se menciona que se trató de una posible extorsión de un grupo delictivo que opera en la región en contra de la empresa minera canadiense en mención.
Fue el domingo 1 de enero cuando el Gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció en reforzamiento del operativo de búsqueda de dichos trabajadores mineros con 1 mil 190 elementos, 800 de ellos del Ejército Mexicano, 270 de Fuerzas Especiales, 100 de la Guardia Nacional, y 20 ministeriales, además de tres helicópteros artillados y dos aviones Texan.
Después de varios días de búsqueda y de hermetismo, tarde del viernes 6 de febrero las fiscalías generales de la República y del Estado de Sinaloa confirmaron la existencia de una fosa clandestina en las inmediaciones de El Verde, a unos 14 kilómetros al norte de la ciudad de Concordia, donde encontraron cuerpos y restos humanos.
La FGR también informó de la detención de cuatro personas previamente, presuntamente relacionadas con estos hechos.
Los cuerpos y restos humanos exhumados del lugar han sido trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense en Mazatlán, hasta donde han acudido familiares a identificarlos y realizar los trámites de liberación para trasladarlos a sus lugares de origen.
La tarde de este domingo las instalaciones del Semefo fueron sitiadas por personal del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina Armada de México, tanto por la calle Río Quelite como en la calle Ramón López Alvarado, entre la calle Río Baluarte y la Avenida Cruz Lizárraga, a donde acuden las familias a realizar las diligencias de identificación.
Mientras que las instalaciones de la Unidad Administrativa del Gobierno del Estado, por la calle Río Culiacán, también en el Fraccionamiento Tellerías, en este puerto, fue resguardada por personal de la Unidad de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República y de la Semar.
Este domingo continuaron las diligencias en la fosa clandestina bajo fuerte resguardo de seguridad de Fuerzas Federales y el sobrevuelo constante de aviones militares.
En tanto que en calles del poblado de El Verde, también se observó este día fuerte despliegue de elementos del Ejército Mexicano, Semar, Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.