$!Identifican a dos mineros más hallados en fosa en El Verde, Concordia

Un segundo y tercer trabajador minero encontrado en una fosa clandestina en inmediaciones de El Verde, Concordia, ya fueron identificados por sus familiares, de acuerdo con medios de comunicación del estado de Zacatecas.

Ante el hermetismo de las fiscalías generales de la República y del Estado de Sinaloa, la información de la identificación de los cuerpos de los trabajadores de la empresa canadiense Vizsla Silver, ha sido difundida por medios de comunicación zacatecanos.

El segundo trabajador minero identificado es el geólogo José Manuel Castañeda Hernández, de 43 años, originario del estado de Guerrero, de acuerdo con medios como Canal 15 Fresnillo y NTR Zacatecas, entre otros.

Mientras que el tercer trabajador minero fue identificado como el geólogo Ignacio Aurelio Salazar Flores, también originario del estado de Zacatecas.

El primer trabajador minero identificado, de acuerdo con lo que difundió el medio zacatecano NTR Zacatecas, fue el ingeniero José Ángel Hernández Vélez, de 37 años, de edad, originario del poblado de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas.

La empresa Capstone Copper Cozamin, donde trabajó primero el ingeniero Hernández Vélez antes de emigrar a Sinaloa en busca de nuevas oportunidades, emitió una esquela para lamentar el sensible fallecimiento de su ex trabajador, al que menciona como querido amigo y se une con sincero pesar a la pena que embarga a sus familiares, amistades y seres queridos.