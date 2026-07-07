$!Identifican hasta ocho rastros clandestinos en Mazatlán que podrían afectar salud de la ciudadanía

Como una situación que pondría en riesgo la salud de la población, en Mazatlán han sido detectados hasta ocho rastros clandestinos que operan sin cumplir con los estándares sanitarios establecidos por ley, informó la Regidora Mylai Quintero Beltrán, coordinadora de la Comisión de Rastros, Mercados y Centros de Abastos.
Tras una sesión mensual con los otros miembros de la Comisión, explicó que dichos establecimientos han sido detectados y clausurados de inmediato por las autoridades sanitarias; sin embargo, sus propietarios vuelven a operar tiempo después en otros puntos de la ciudad.
“Lo que puedo decir es que tenemos el gran riesgo, de alguna carne o de algún ganado que no se ha tratado en el Rastro Municipal, porque hasta esta fecha me comentaban que existen de seis a ocho rastros clandestinos que no cuentan con las calidades y los estándares de cuidado que deben tener de acuerdo a lo que nos marca Sanidad”, dijo.
“En esos casos sí se pudiera correr el riesgo de carne no en buen estado o, en su caso, pudiera llegarse a afectar el que no se tuvieran esos cuidados. Pero hasta este momento toda carne que viene de lo que es el Rastro TIF está cuidada minuciosamente”, agregó.
De igual modo, indicó que esta situación cobra mayor relevancia ante la alerta por el gusano barrenador, ya que la carne proveniente de esos lugares no pasa por los procesos de inspección que sí se realizan en el Rastro Tipo Inspección Federal.
Aunque destacó que en el Rastro de Mazatlán no se ha detectado ningún caso.
“Este rastro tiene todos los estándares de calidad federales que marca Sanidad; es un rastro moderno en el que la revisión que se hace del ganado es muy minuciosa y hasta este momento no contamos con el gusano barrenador ahí dentro”.
Señaló que desconoce la ubicación exacta de todos los rastros clandestinos; sin embargo, gracias a la información proporcionada por la directora del Rastro TIF, Guadalupe Velarde, creen que uno de ellos podría encontrarse en alguna comunidad rumbo a El Vainillo y otro más en la zona de Urías.
Asimismo, mencionó que las autoridades sanitarias realizan inspecciones constantes en los lugares para evitar dicha práctica.
Mientras, hizo un llamado a los ganaderos para que eviten sacrificar sus reses en estos establecimientos, aún cuando el cobro por el servicio sea menor que en el Rastro Mazatlán.
“La Secretaría de Ganadería aquí en Mazatlán siempre han sido grandes aliados. También a nivel Estado, el secretario también de Ganadería y Pesca ha estado muy de cerca aquí con nosotros; el subsecretario también, inclusive es parte del Consejo de aquí del Rastro y siempre está presente. Y es una de las cosas que se les hace el llamado a las operaciones ganaderas, que inviten a todos sus asociados a que estén dentro de norma”.
“Hemos estado haciendo conciencia con ellos, están haciendo pláticas, sesiones de consejo, la directora ha estado en las sesiones de Consejo de los ganaderos y les hace hincapié de la importancia de cuidar esa parte”.
Sobre la operación del Rastro TIF de Mazatlán, informó que semanalmente se sacrifican entre 250 y 350 porcinos, todos bajo los procesos de inspección sanitaria correspondientes.