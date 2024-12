$!Iglesia Católica llama a preparar el corazón para recibir el amor, la paz y la felicidad en Navidad

MAZATLÁN._ Un llamado a prepararse para recibir de Dios el amor, paz y felicidad en la Navidad, y no nada más pensar en la fiesta, hace la Iglesia Católica en esta tercera semana de Adviento.

“Solamente reciben lo que es Dios aquellos que quieran recibirlo, por eso la Iglesia en este tiempo de Adviento es una preparación para recibir de Dios en amor, la paz y la felicidad en la familia y en el mundo entero”, señaló el sacerdote Armando Durán Sánchez en misa este domingo en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción.

Por ello, reiteró que en este tiempo de Adviento previo a la Navidad, la Iglesia está invitando a los fieles a prepararse, a enderezar el camino para dejar de hacer lo que no está bien y hacer lo que es mejor, cambiar lo que no sirve, las cosas que no deben de haber en la vida y las que se están haciendo mal para hacer el bien.