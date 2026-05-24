$!Iglesia Católica pide esclarecer cobros excesivos de energía eléctrica en Mazatlán

Tras manifestar que ni en las parroquias ni en las casas donde viven los presbíteros han tenido esa situación, el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras, pidió que se esclarezcan los casos de cobros excesivos en recibos de energía eléctrica que han denunciado algunas personas.
“Hasta donde yo sé todo está normal y gracias a Dios no tenemos que lamentar. Las mismas casas que son de aquí de los padres de Catedral, de un servidor, de las religiosas, de la Catedral misma, todo está en orden de acuerdo al tiempo que va ascendiendo un poco naturalmente porque se van prendiendo más los abanicos”, añadió Monseñor Espinosa Contreras.
“Y pues esperemos que las personas que han sufrido, que efectivamente parece que al menos una parte de Mazatlán ha sufrido un alza inexplicable, pues que lleguen a esclarecer esos hechos que también afectan su economía”.
En las últimas semanas vecinos de Mazatlán, así como de municipios del sur de Sinaloa han denunciado públicamente cobros excesivos en el recibo de consumo de energía eléctrica.
Por ello también han realizado manifestaciones tanto frente a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad como en el Ayuntamiento de Mazatlán y el Sistema de Administración Tributaria, exigiendo alto a ese tipo de cobros y que se aplique una tarifa justa en la entidad ante las altas temperaturas que se presentan en esta temporada.