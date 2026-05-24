$!Iglesia Católica pide esclarecer cobros excesivos de energía eléctrica en Mazatlán

Tras manifestar que ni en las parroquias ni en las casas donde viven los presbíteros han tenido esa situación, el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras, pidió que se esclarezcan los casos de cobros excesivos en recibos de energía eléctrica que han denunciado algunas personas.

“Hasta donde yo sé todo está normal y gracias a Dios no tenemos que lamentar. Las mismas casas que son de aquí de los padres de Catedral, de un servidor, de las religiosas, de la Catedral misma, todo está en orden de acuerdo al tiempo que va ascendiendo un poco naturalmente porque se van prendiendo más los abanicos”, añadió Monseñor Espinosa Contreras.