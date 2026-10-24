Iglesia del Señor de la Misericordia será constituida como parroquia en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con una ceremonia encabezada por el Obispo de la Doisesis de Mazatlán, Mario Espinosa Contreras, será constituida como parroquia la Iglesia del Señor de la Misericordia este domingo 25 de octubre, en la que Horacio Hernández de la Torre asumirá el cargo como su primer párroco.

La celebración eucarística está programada para las 13:30 horas, la cual marcará una nueva etapa para esta comunidad religiosa, al permitir una mayor amplitud en los servicios y en el acompañamiento a los feligreses, explicó el sacerdote.

Hernández de la Torre adelantó que la jurisdicción de la nueva parroquia abarcará buena parte de la zona hacia Cerritos e incluirá a la rectoría de San Judas Tadeo, ubicada en el Fraccionamiento Sábalo Country Club.

“La iglesia del Señor de la Misericordia, con el favor de Dios, mañana 25 de octubre, el señor Obispo va a constituir la parroquia. Y desde luego que va a tener una jurisdicción, casi todo esto para Los Cerritos. Esta rectoría de San Judas Tadeo entraría dentro ya de esta parroquia”, comentó.

El párroco mencionó que durante la ceremonia se dará lectura al documento correspondiente a la constitución de la parroquia y se formalizarán las responsabilidades que acompañan esta nueva etapa.

“Ahí la misa es a la una y media de la tarde, y el primer párroco voy a ser yo. Hay una ceremonia pequeña, pero también en la que se da un escrito, se lee un escrito y se crean algunas responsabilidades. Hay derechos, muchos, pero también se crean responsabilidades”, declaró.

El sacerdote destacó que este cambio permitirá fortalecer la atención a la comunidad y ampliar los servicios religiosos, con una mayor cercanía hacia quienes requieren acompañamiento espiritual.

“Al mismo tiempo que se hace parroquia, pues es como una puerta para la comunidad, para un mejor servicio. A veces se tienen ciertas restricciones porque no puede uno hacer todo lo que el cristiano necesita. Pero ya siendo parroquia, pues ya se pueden dar los servicios con más amplitud, como para tener esta cercanía con ellos”, manifestó.

Entre las tareas que destacó se encuentran la atención a los enfermos, la celebración de bautizos, las confesiones y el apoyo a los integrantes de la comunidad.

“Estar con ellos, acercarse con los enfermos, los bautizos, escuchar sus confesiones, estar con ellos y estar cerca de ellos y también apoyarlos. Ser un pastor para ellos, un pastor que cuide, un pastor que ayude, un pastor que busque, un pastor que proteja, un pastor que aliente”, señaló.

En lo que respecta a la construcción del templo, Hernández de la Torre reconoció que los trabajos han avanzado lentamente debido a la falta de recursos, por lo que las aportaciones de la comunidad han sido fundamentales para continuar.

“Ha sido un proceso lento porque las iglesias en México no hay recursos, y entonces se hace con la bondad de la gente. Vamos lento, pero vamos bien, al punto de que ya se convierte en parroquia”, expresó.

Mientras continúa la construcción del templo con el respaldo de los feligreses, la comunidad del Señor de la Misericordia iniciará su etapa como parroquia con el propósito de ampliar la atención religiosa en esta zona de Mazatlán.