$!Iglesias de Mazatlán modificarán ceremonia de Miércoles de Ceniza para evitar brotes de sarampión

“Bueno, se invita a las personas a este otro rito que nos invita igualmente a cambiar la vida. No es algo mágico ni algo supersticioso, pero se va a poner sobre la cabeza por razones de seguridad pública, ya que estamos también con ese peligro del sarampión, que es otra realidad que se vive hoy”, dijo Espinosa Contreras.

Indicó que todas las iglesias del puerto y el sur de Sinaloa no colocarán en esta ocasión la cruz de ceniza en la frente, sino que la van a esparcir en la cabeza de los feligreses, acción que tendrá el mismo propósito del rito: mostrar arrepentimiento, fragilidad humana y una conversión rumbo la Pascua.

En busca de evitar la propagación de más brotes de sarampión en la ciudad y en todo Sinaloa, la Diócesis de Mazatlán modificará un poco la ceremonia del Miércoles de Ceniza este año, tal y como se hizo en los tiempos de pandemia, informó el Obispo de Mazatlán, Mario Espinosa Contreras.

Señaló que esta situación con tantos casos de sarampión se dio porque dejaron de aplicarse vacunas por parte de los gobiernos, poniendo a la población en peligro de que pueda convertirse en un brote mortal, tal y como sucedió durante el Covid.

“Se descuidó ese tema y ya prácticamente México lo había superado, pero dejaron de aplicarse vacunas durante muchos años y de nuevo está presentándose con peligro de evolucionar en algo grave, como lo sabemos de otras enfermedades que pueden ser mortales. Por eso se hará solo derramando un poco de ceniza sobre la cabeza y no en la frente de la persona, para mayor protección de la salud”.

Mencionó que actualmente las congregaciones ya están advirtiendo a los feligreses sobre tomar medidas sanitarias para evitar contagios mayores, tales como mantener las manos siempre higiénicas y no tener tanto contacto directo con otras personas.

“Ya estamos invitando de que son similares a las del coronavirus, lo que es lavarse mucho las manos, ser cuidadoso al tratar con otras personas, no extremarse en manifestaciones de tocamientos, porque es igual que el coronavirus prácticamente, con un agravante, porque aquí las gotas que uno arroja duran más en el aire que las del coronavirus”.

Así pues, la Diócesis de Mazatlán vuelve a tomar medidas sanitarias preventivas en busca de no repetir los casos que se dieron durante la pandemia del Covid.

En tanto, este miércoles la Catedral llevará a cabo la bendición de cenizas a las 7:30 horas, mientras que a partir de las 10:00 se estará colocando la ceniza a la gente.