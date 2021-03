A los regidores no se les ha informado de dónde saldrá el dinero para pagar, mensualmente, 5 millones de pesos a la empresa Nafta Lubricantes, declaró Adalberto Valle Pérez, regidor.

El Tesorero Municipal, José Javier Alarcón Lizárraga, informó que el Municipio pagará 5 millones de pesos mensuales hasta saldar los 141 millones de pesos que les adeudan.

Nafta Lubricantes demandó al Municipio por daño al patrimonio, luego de que, tras un amparo de los vecinos, se les canceló el permiso para la construcción de una gasolinera en la Colonia Palos Prietos.

Valle Pérez dijo que hay una obligación de pagar, por mandato de una autoridad judicial.

”Pero en su momento, yo exigí que se le diera un seguimiento a quienes llevaron la defensa y se revisara el actuar de los defensores del Municipio, que es el cuerpo jurídico, para ver si hubo una falla involuntaria o no”, dijo.

El edil expresó que no está de acuerdo en pagar los 141 millones de pesos, por lo que debe revisarse si el grupo al que pertenece Nafta tiene otras propiedades y están al corriente de sus pagos.

Si no es así, se pueden hacer intercambios de impuestos por pagos, para que no salga dinero de las arcas municipales, pues no saben qué áreas pueden estar perjudicadas.