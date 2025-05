Ignoró Secretario de Agricultura federal a pescadores de Mazatlán durante gira en Sinaloa: Armadores

La pesca de altamar con la flota más grande de Latinoamérica fue ignorados por el Secretario de Agricultura, Pesca y Alimentación en su pasada gira por el sur de Sinaloa.

Jesús Omar Lizárraga Manjarrez, presidente de la Unión de Armadores del Litoral del Pacífico, descartó le haya llegado la invitación, a pesar de que tienen muchos pendientes a tratar con el titular de la política pesquera del país.

Y es que ante la reciente gira del secretario de Agricultura federal a Mazatlán y el Rosario, dónde solo buscó reunirse con agricultores del sur y acuicultores de la entidad, los empresarios pesqueros de altamar no fueron convocados.

“Pues la verdad, no nos enteramos. Sí hubo reunión no fuimos invitados, aún y que hay un montón de temas a tratar que no, no, no, no resuelven”.

Sobre la situación que priva en el sector camaronero, Lizárraga Manjarrez lamentó están un poquito peor que antes, avanzando en la problemática, pues cada vez salen menos barcos a pescar, hay cierre de pesqueras locales y desempleo.

“Lo que dijimos iba a pasar ya está ocurriendo la flota de camarón ya está parando”, reiteró.

“Ya el año pasado, solo 193 barcos salieron a pescar aquí en Mazatlán de casi 500. Después de este año, a ver cuántos, cuántos salen para la próxima temporada de capturas”, cuestionó.

El empresario pesquero indicó que a diferencia de la flota de Ecuador, a quienes sus gobiernos les apoyan con más de la mitad de los costos operativos, en México lo poquito que les dieron algún tiempo, ya desapareció, y los barcos apenas son avituallados-parchados para que puedan salir a las capturas muy justos.

Puntualizó que México necesita mejores condiciones de producción, aún se está lejos de superar a Ecuador en cuanto a volúmenes de producción por los apoyos que les dan al sector pesquero, principalmente para los costos de operación.

“Antes se metían a los astilleros y se les hacía una profunda restauración. Y pues cuando el gobierno ponía las condiciones para generar empleo, para producir, cada año se le daba ese mantenimiento. La ley te marca cada dos años y medio. Sin embargo, por salvaguardar la vida humana de la gente que va arriba de las embarcaciones, regularmente cada año se lo hacíamos. Pero conforme fue la autoridad desmejorando, vamos a decirlo y llamarlo así, quitando las condiciones idóneas en el sector, fueron ajustando la economía y las embarcaciones”, explicó.

Criticó la actual política para con el sector pesquero que contribuye valiosamente alimentando al país y que siguen a la espera de la tan anunciada transformación.

“Estamos esperando la transformación del sector. Estamos esperando las promesas, que nos hicieron, que nos iban a cumplir en esta nueva etapa del país. Pero muchos en la espera, desafortunadamente están quedando en el camino”, dijo preocupado.

“Muchas empresas cooperativas pesqueras están desapareciendo por la falta de la implementación de las nuevas y modernas políticas públicas a las que se comprometieron cuando nos pidieron el apoyo en el 2018”, cuestionó.

Admitió que cada vez aplazaban su periodo de mantenimiento y ahorita las embarcaciones que no salen a pescar, son embarcaciones que no se les da mantenimiento, que están amarradas a los muelles pesqueros.

Recordó que anteriormente las embarcaciones ya muy antiguas están sometidas a un programa de modernización pesquera.

“Sí, en las administraciones pasadas había programas de modernización. Hay embarcaciones que pueden ser embarcaciones con una fecha de nacimiento de 1960 o 1970, Sin embargo, con las mejoras y la modernización del programa que duró hasta el 2019, cuando había programas de apoyo del 58 a 42 por parte del gobierno federal, se puede decir que ya no le piden nada a una modelo 2000”, destacó.

“La empresa cooperativa ponía el 58 y el gobierno ponía el 42 hasta un millón de pesos era el tope. Sin embargo, ese programa desapareció y pues estos últimos seis, ocho años, no se le han hecho dichas modernizaciones. Aclaro que, no quiero decir que la fecha de construcción de la embarcación, de 40 a 50 años no significa que la embarcación tenga las condiciones de un barco de 50 años porque no se han dejado caer”, indicó.

A pesar de, agregó que probablemente muchas de las reacciones se dirijan a que no tiene un mantenimiento de pinturas y se vea oxidado, pero es por lo mismo de que el barco está parado, no está teniendo productividad y como consecuencia, no se le da un mantenimiento adecuado.

Pero, ante las bajas temporadas recientes, no hay las condiciones para generar el recurso suficiente, el recurso necesario para que estas embarcaciones reciban los mantenimientos adecuados.

“Esta temporada no hubo mucho camarón de exportación, no se exportó mucho. No, no tengo un dato específico, ya que es una temporada muy particular donde salieron pocas embarcaciones”, acotó.

Sin embargo el camarón de consumo nacional, después del segundo viaje, hubo un poquito más, por lo que las embarcaciones que operaron, lograron captar algunas toneladas, ayudando a la economía de la empresa cooperativa pesquera.

Detalló han desaparecido varias pesqueras en Mazatlán al no salir alrededor de 300 embarcaciones a pescar, muchas de ellas ya no están en operación.

“A lo mejor existen, vamos a suponer, pero desafortunadamente no están operando y de esas flotas que ya no operaron, obviamente los que trabajaban ya no están trabajando en el sector pesquero”.

Agregó hay muchos desempleados que han tenido que emigrar a otras actividades donde puedan dar el sustento a sus familias. Tienen que buscar pues emplearse en otra área, a lo mejor empezando desde abajo, aprendiendo otro oficio.

“Es difícil el panorama para el sector pesquero. Sí, la verdad que sí, es muy complejo, pero sólo los que están enfrente de la administración del país no lo ven o no se han dado cuenta, y los que vivimos en la realidad, somos los que estamos acá en la operación diaria”, finalizó.