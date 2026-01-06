$!Ilusión, regalos y esperanza marcan la edición 33 de la campaña ‘Sé Un Rey Mago’ en Mazatlán

En un ambiente envuelto de emoción y cercanía, así como con un firme compromiso social, se llevó a cabo en Mazatlán la edición 33 de la campaña ‘Sé Un Rey Mago’, una de las iniciativas sociales más representativas de Noroeste que ha buscado llevar alegría a niñas y niños en situación vulnerable durante el Día de los Reyes Magos. Por más de tres décadas, esta campaña se ha consolidado como un referente en el puerto para que, tanto lectores, como anunciantes, patrocinadores y empresas, se sumen con generosidad año con año para cumplir el sueño de los pequeños que con emoción comparten sus historias en las páginas de este diario, en espera de recibir un regalo en este día especial. Para esta edición, la campaña se realizó por segundo año consecutivo en colaboración con el colectivo de buscadoras ‘Por Las Voces Sin Justicia A. C.’, fortaleciendo un esfuerzo conjunto que busca ofrecer un momento de alegría, convivencia y acompañamiento a los menores que han sido impactados por el contexto de violencia que enfrenta la entidad.







Durante el inicio del convivio, el director general de Editorial Noroeste, Adrián López Ortiz dirigió un mensaje de bienvenida en el cual destacó el valor humano de esta campaña y agradeció la confianza del colectivo para permitir que Noroeste sea el vínculo entre la generosidad de la sociedad y los niños que compartieron sus historias. “Nos sentimos honrados y muy agradecidos de que confíen en Noroeste para organizar este esfuerzo y poder compartir una tarde bonita aquí en Mazatlán, gracias por permitirnos ser el conducto de nuestros lectores, anunciantes y patrocinadores para que los Reyes Magos puedan traer estos regalos a todos los niños”, comentó. “Este evento es posible gracias a la suma de voluntades de empresas, instituciones y personas que creen en esta causa y deciden apoyar. Agradecemos de manera especial a las empresas e instituciones que nos acompañan, tanto a Venados de Mazatlán como al equipo de Futbol Mazatlán FC, por sumarse a este esfuerzo”, añadió.







López Ortiz señaló que ‘Sé Un Rey Mago’ es posible gracias al respaldo que ha tenido la campaña a lo largo de los años, donde se busca brindar momentos memorables para los pequeños y sus familias. “Lo que buscamos es brindarles un momento para compartir, convivir, disfrutar la rosca, el chocolate y pasarla bien juntos”, declaró. Por su parte, la directora comercial de Noroeste, Elizabeth Peraza Mendoza resaltó que esta campaña es el resultado de múltiples esfuerzos colectivos impulsados por suscriptores y clientes de publicidad, los cuales decidieron sumarse a la causa con compromiso y sensibilidad social. “Este evento se realizó con mucho, mucho cariño. Muchos clientes y suscriptores decidieron apoyar esta causa y trajeron con gran generosidad los regalos para cada uno de los niños, donde empresas y organizaciones se sumaron de corazón par hacer posible este momento”, expresó.







“Nuestra función hoy es darles la bienvenida y decirles que este esfuerzo está pensado especialmente para ustedes, por lo que les deseamos que se la pasen bonito, disfruten este día y reciban este detalle con mucho cariño”, agregó. Una jornada llena de emoción La jornada de este martes estuvo marcada por la entrega de regalos como bicicletas, scooters, tablets, juguetes, artículos deportivos, entre otros regalos, así como también se contó con la presencia del Capitán Krak, mascota del Mazatlán FC y El Veny, de Venados de Mazatlán. El evento fue amenizado por las hermanas Karen y María Luna, de Pintacaritas Luna, las cuales se encargaron de mantener el ambiente a lo largo de la tarde con una amplia variedad de dinámicas, juegos y diversión, que mantuvieron tanto a los pequeños como a los adultos entretenidos.





