$!Ilustra Protección Civil Municipal los riesgos de usar pirotecnia

El evento se realizó en el Parque Ciudades Hermanas, Eloy Ruiz Gastélum, director de la paramunicipal, mencionó que año con año hay niños lesionados por el uso de la pirotecnia, recalcó que no hay ninguna que sea totalmente segura, por lo que llamó a no usarla.

“Otro de los puntos en los que vamos a hacer conciencia, es que conozcan la pirotecnia que se está comercializando en diferentes puntos de la ciudad, y vean el riesgo que conlleva, no solamente el manejo, sino también el traslado y almacenamiento de la pirotecnia”, indicó.

El funcionario detalló que la Comuna no es la encargada de dar permisos para la venta de estos artefactos, y que muchos de ellos pueden venderse en las calles y parecer inofensivos, por lo que es responsabilidad de los padres de familia el cuidar que sus hijos no usen pirotecnia.

“No significa que no pudieses tener una lesión o que no pudieses salir afectado, solo está considerada como menos riesgosa, está permitida su venta, pero en pequeñas cantidades como tal, siempre y cuando no sobrepasen los cinco kilos de este tipo de artículos que tengan tanto exhibidos como en resguardo”, manifestó.