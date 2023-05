La Senadora por Sinaloa, Imelda Castro Castro, se dijo convencida de que el Senado de la República debe nombrar a un comisionado para que el INAI pueda sesionar, además resaltó la aprobación de la ley contra el fentanilo y consideró que no hay presunto acoso contra la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Yo creo que debemos nombrar uno (un comisionado de los tres que faltan en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), de eso estoy convencida y lo he dicho muchas veces de que hay que nombrar a uno; si uno no sale, proponer a otro, a otro y a otro hasta que tengamos resuelto que el consejo sesione”, enfatizó la Senadora de la República Castro Castro.

“Después de eso entonces sí hay que hacer una evaluación para ver cómo va a cambiar ese órgano, como todas las instancias que tenemos en nuestro País deben de cambiar y hay algunas que se resisten como por ejemplo la Corte (Suprema Corte de Justicia de la Nación) tienen que entrar a la austeridad, tienen que entrar a la transformación, no pueden seguir como están, yo creo que hay que trabajar un diagnóstico para transformarlos, no para desaparecerlos, pero sí para transformarlos”.

Dijo que el Senado de la República sí ha propuesto a comisionados del INAI a tal grado que nombraron a dos porque en el caso del tercero quedó vacante hasta el 31 de marzo pasado.

“La vacante del tercero viene de todo lo que es abril y lo que va de mayo, pero nosotros elegimos a dos, una mujer y un hombre y el Presidente de la República ejerció la facultad de veto, los vetó a los dos, una de las personas se fue al Poder Judicial y le otorgaron un amparo, ese espacio el Poder Judicial nos dijo que no lo podemos nombrar ya porque hay un juicio en proceso, entonces nos queda volver a nombrar a otro y lo hicimos”, dio a conocer.

“En esto que les estoy diciendo, el 26 por ahí (de abril) votamos otra propuesta de otra persona, pero no logró los votos; qué es lo que falta, lanzar una nueva convocatoria para nombrar la vacante del 31 de marzo, creo ahí es donde nosotros estamos fallando desde abril para acá y eso seguramente se va hacer en los próximos días en un periodo extraordinario de sesiones porque sabemos que es nuestra responsabilidad nombrar al menos uno para que pueda sesionar el consejo (del INAI)”.

Reiteró que es un Sistema Nacional de Transparencia que funciona, pero lo que ahorita no se puede hacer son sesiones del consejo y esa es responsabilidad del Senado hacerlo, pero no se ha puesto de acuerdo, o se pone de acuerdo, se vota, pero al final no sale.

También expresó que ya el Presidente de la República no tiene facultad para vetar a otra persona que sea nombrada como consejero del INAI.

DESTACA LEY CONTRA EL FENTANILO

Entre otros puntos, recalcó que de las 20 reformas aprobadas en el pasado periodo de sesiones del Senado de la República está la ley contra el fentanilo, que es en la que ella ha estado poniendo acento porque esta es una lucha contra las drogas sintéticas que se está dando en el País.

“Y esta ley antifentanilo implica simple y sencillamente que varias dependencias como la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), el SAT (Sistema de Administración Tributaria), la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), la Secretaría de Seguridad, la Secretaría del Medio Ambiente, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina entren a vigilar el proceso de importación y todas las cadenas del uso de precursores químicos”, enfatizó.

“Porque resulta que en buena parte este tema, estas drogas resulta que son legales porque se hacen de la industria farmacéutica, se toman los precursores químicos y se elaboran las drogas, entonces ya esta reforma es muy importante para que se rindan cuentas, para que haya transparencia en todo el proceso del uso de máquinas para elaborar cápsulas, tabletas, comprimidos, precursores químicos, productos químicos esenciales, etcétera y se crea un Sistema Nacional de Sustancias que va vigilar la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios)”.

Recordó que en estos días el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha estado hablando mucho de la importación ilegal en las aduanas de los precursores químicos que vienen de China, por lo que esa es una buena reforma que se hizo, entre varias más.

DICE QUE NO HAY ACOSO A LA MINISTRA PRESIDENTA

También dijo que ya se ha discutido en el interior del Senado de la República estos temas del presunto acoso a la Ministra Presidenta de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández y expresó que cree que no hay tal.

“Ya se ha discutido al interior del Senado estos temas de presunto acoso a la Ministra Presidenta y bueno yo creo que no hay tal, la verdad es que estamos en un País donde se debate políticamente sobre la base de lo que cada parte representa, para nosotros la verdad, si quisiéramos entrar a decir en dónde inició la agresión, todo eso, tendríamos que decir yo no estoy de acuerdo la verdad, pero tendríamos que decir que empezó el 5 de febrero (aniversario de la Constitución Política del País) donde fue el primer evento que fue la Ministra Presidenta”, continuó la Senadora.

“Por protocolo pues a la llegada del Presidente de la República cualquiera que sea pues todo mundo se para, es protocolo, es cortesía política, ella se quedó sentada, entonces ella ahí inició una situación de confrontación pudiéramos decir, yo no estoy de acuerdo porque ella ejerció su libertad de quedarse sentada, pero digo, lo cortés no quita lo valiente, entonces ella ahí empezó como una ofensiva que la gente vio, la gente lo vio, sin embargo, yo creo que eso debe ser una expresión libre”, dijo.

Lo que se cuestiona del Poder Judicial, no tanto de la Ministra Presidenta, es el tema político.

“O sea, cómo la Corte está haciendo política y se resiste a abandonar sus privilegios, es que de verdad cómo ganar 500 mil pesos, cómo tener viáticos por cerca de 100 mil pesos mensuales solo de alimentos, cómo tener todos los gastos médicos mayores millonarios, los fideicomisos que tienen miles de millones de pesos”, recalcó Castro Castro.

“Los finiquitos, de verdad, de verdad eso tiene que cambiar, eso es por un lado y por otro lado ellos están haciendo política, ellos están diciéndole a las dos Cámaras, a todo el sistema bicameral legislativo que tenemos en nuestro País le están invalidando reformas, es como si nosotros empezáramos a entrar al Poder Judicial a invalidarles sus resoluciones de carácter judicial, eso es muy peligroso, entonces ahí hay una confrontación que debe de ser transparente”, añadió.